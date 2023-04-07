法新社報導，他們是後來被稱為「田納西3人組」的其中2人。一週前，和平示威者在位於納希維爾的州議會大廈集會時，這3名田納西州議員在眾議院使用擴音器帶頭喊抗議口號。

這3人在未獲認可的情況下發言，因此遭控違反眾議院規定。

議員投票主要按照黨派區分，他們以72票贊成、25票反對通過驅逐瓊斯（Justin Jones），皮爾遜（Justin Pearson）因獲得69票贊成、26票反對也遭開除。針對強生（Gloria Johnson）的投票表決（65票贊成、30票反對），因未能達到所需的2/3多數票，而逃過一劫。

被開除的瓊斯和皮爾遜是議會中2名最年輕的非裔議員，沒有用擴音器帶頭喊口號的強生是白人。「田納西人報」（The Tennessean）報導，6名共和黨人跑票，針對開除強生投反對票。

根據「田納西人報」，皮爾遜和瓊斯在眾議院會議期間首先走上講台，並用擴音器高喊槍枝改革口號，後來強生才加入。

總統拜登表示，這3名議員的遭遇為不民主的懲罰。

在田納西州，眾議院投票表決開除當選的議員相當罕見，通常只是針對嚴重的不當行為。