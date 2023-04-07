國民黨徵召規則、人選不明，急死藍營基層！最強母雞新北市長侯友宜早在3月24日表達「黨的節奏、方式，我都給予尊重」，更表示，這一生走過槍林彈雨「面對所有挑戰，我毫無畏懼」。而台北市藍營青年議員柳采葳、詹為元7日也發聲力挺，呼籲國民黨中央加速徵召時程，讓主席朱立倫口中的最強母雞侯友宜盡快就戰鬥位置，帶領國民黨的夥伴們贏回中華民國。

柳采葳表示，身為年輕人她知道，台灣沒辦法再承受失落的十年了，2024年總統大選的結果決定台灣下一個十年，若沒辦法讓台灣走回繁榮穩定，將是失落的十年。

柳說，過去7年，民進黨不斷騙人民稱「台灣經濟目前處在過去20年來的最好狀態」，結果人民對經濟成長無感，但物價成長很有感。過去7年，蔡英文總統不斷稱現在是「台美關係最好時刻」，但事實是美國無法協助中華民國以國家實體的模式促進外交，反而蔡政府在七年內丟了9個邦交國。

柳呼籲，國民黨作為最大在野黨有責任推出總統最佳人選，讓國人看到國民黨的決心。因此呼籲國民黨中央加速總統候選人徵召時程，讓主席朱立倫口中的最強母雞侯友宜盡快就戰鬥位置，帶領國民黨的夥伴們贏回中華民國。

而詹為元則表示，很多人將2024年視為國民黨的存亡之戰，也因此藍營支持者對於總統候選人到底是誰存在極大的焦慮感。詹說，當民進黨定於一尊，好整以暇看著國民黨還沒決定候選人時，國民黨的確沒時間拖沓，徵召的時間不但要提前，黨中央應該要有更強的主導性，這時間甚至不能晚於4月底。

詹說，選舉是場50＋1的比賽，也就是誰只要過半就一定獲勝，尤其是當主要競爭者只有兩個人的時候，爭取選票的最大化是首要目標，因為基本盤固然是獲勝的基礎，但贏的關鍵仍是那為數眾多又虛無飄渺的中間選民。侯友宜固然過去在某些議題上跟國民黨中央不同調，例如四大公投案，也的確傷害國民黨支持者感情，但當時不同調的不只他一個，也因為這樣的不同調讓政黨色彩不強的選民願意支持他。

詹接著說，一個足以承擔執政大任的執政黨，當然要有中央價值與核心路線，例如兩岸關係以及部分議題的確立。但同時在不違反核心價值的前提下，黨內的人要不斷地擴大意識形態的光譜，有極端也要有中間，不管哪種路線，都是黨內的重要資產。

我很誠實的說，此時此刻而言，我認為侯友宜更有機會吸納中間選民，贏得總統大選。而他是國民黨籍，能為國民黨爭取勝利，那我當然支持。

另今上午基隆市長謝國樑、台北市長蔣萬安會面，兩人談及對國民黨總統提名人的相關議題，蔣萬安表示，支持國民黨提名的候選人；謝國樑則說，昨天就有提到，他是國民黨的縣市長，最後國民黨做出的決定都會尊重。