彰化縣花壇專門製作自行車配件的錦聖科技公司總經理蔡裕隆，與三大有線電視副總經理謝永清、立委謝衣鳯等，一起捐贈LED肩燈。(警方提供／吳建輝彰化傳真)

彰化伸港福安宮、和美龍華慈惠堂、和美福德宮及和美普道院，共同捐贈100盞太陽能爆閃燈給和美分局，希望能夠減少夜間交通事故發生，保護人民安全；另外地方電視台與腳踏車配件廠商，也一口氣捐贈3000組LED肩燈，保護執勤員警安全。

民眾夜間行駛常因為視線不良、車速過快、道路彎曲或坡度高低起伏過大導致交通事故發生，北彰化4大宮廟就共同捐贈爆閃燈，要守護民眾生命財產安全，共100盞太陽能爆閃燈捐給和美警分局，提醒用路人行經路口時提高警覺、放慢車速。

宮廟共同捐贈爆閃燈，取名為「百和計畫」充滿寓意，和美警分局分局長廖志明解釋，「百和計畫」寓意就是百盞爆閃燈，就像在易肇事路口點了盞「平安燈」一樣，為轄區民眾守護交通安全，也感謝他們捐贈，守護民眾交通安全。

另外彰化縣花壇專門製作自行車配件的錦聖科技公司總經理蔡裕隆，與三大有線電視副總經理謝永清、立委謝衣鳯等，一起捐贈LED肩燈，警察雖身穿反光背心，但若側身執勤較難發揮示警功能，因此LED肩燈能夠增加警察夜間值勤辨識度。

蔡裕隆先前就曾2度捐贈彰化縣警察局警用LED肩燈共1816組，這次結合三大有線電視，將企業界對警察的支持與熱誠持續傳承下去，守護警察安全，這次擴大捐贈數量到8個分局、保安警察隊、交通警察隊及各義交中隊，總數達3000組。

彰化縣警察局長張國雄表示，感謝立法委員謝衣鳳、蔡裕隆先生、謝永清先生、謝言信謝林玉鶯文教基金會關懷基層警察執勤的安全。時序進入3、4月後，宮廟遊行繞境活動不斷，需大批警力部署，警用LED肩燈能強化員警夜間執勤辨識度、提升員警執勤安全，確保警察能「安心、放心及用心」執行各項交通疏導及取締勤務。