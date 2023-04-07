高雄市林園區中芸三路5日上午發生廢木材悶燒火災，大火造成嚴重空氣汙染，高市府環保局將對堆置廢棄物業者依違反空氣汙染防制法第32條規定從重裁罰。（高市府環保局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄市林園區中芸三路5日上午發生廢木材悶燒火災，大火造成嚴重空氣汙染，居民苦不堪言，高市府環保局立即派員了解相關情況，並決定對堆置廢棄物業者依違反空氣汙染防制法第32條規定從重裁罰，另火災涉及公共危險罪部份，將依刑法第175條規定，移送法辦。

林園區中芸三路268巷附近5日上午10時23分發生廢木材悶燒火災，引發附近粒狀物及異味汙染，嚴重影響空氣品質，且該場大火燃燒許久，不少居民反應味道刺鼻，許多網友紛紛到臉書上留言「臭到整個林園區的人不知道要躲去哪裡」、「臭味真的快把我們燻死了」。

對此，環保局指出，他們於2021年4月21日稽查發現龔姓民眾承租土地後，又借給其他2名民眾堆置廢木材，未經主管機關許可就提供土地堆置廢棄物，另外，也查獲3家業者非法清運廢木材，行為人涉犯廢棄物清理法第46條規定，環保局已於2021年6月2日移送法辦，目前地檢署偵辦中。

環保局強調，為了加速現場廢棄物清理，環保局將依廢棄物清理法第71條規定，命相關行為人及受託清除處理業者限期30日內清理，若屆期不為清除處理將移送強制執行，清除前會派員定期巡視，避免再次復燃。由於業者隨意堆置廢棄物，環保局將對該業者依違反空汙法從重裁罰，另火災涉及公共危險罪部份，則依刑法第175條規定，移送法辦。

環保局長張瑞琿表示，部份不肖業者為了謀利，常將廢棄物非法棄置於農地或租賃廠房，影響環境品質，因此土地使用人、管理人或所有人應謹慎出租土地、廠房，如未經主管機關許可，就隨意提供土地堆置廢棄物，將觸犯廢棄物清理法第46條規定，最重可處5年以下有期徒刑，得併科1500萬元罰金，同時還必須負擔清除處理責任。