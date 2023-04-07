友善水獺生態服務給付方案，共規劃為三大項目，其中社區巡護自即日起開放申請。(圖／金門縣政府提供)

縣府建設處表示，歐亞水獺保育已推行多年，今年配合該方案擴大執行，共同宣導野生動物保育。(圖／金門縣政府提供)

3月間接連發生2起歐亞水獺意外死亡案例，引起動保人士與團體高度關注，撻伐聲浪不斷。(圖／金門縣政府提供)

行政院農業委員會自今年起推動「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」，其中指定金門縣瀕危保育類「歐亞水獺」為執行重點，將透過生態服務給付方式，鼓勵民眾關心生活周遭環境，採取友善環境的作為。而日前接連發生2起水獺意外死亡案例也引起動保團體高度關注，議員董森堡特邀請金門縣野生動保協會，與縣政府建設處、工務處、金門國家公園管理處、金寧鄉代表李俊龍等，一同前往雙鯉湖會勘並討論改善方案。

縣府建設處指出，今年度給付方案，共規劃為三大項目，包含以社區為對象之「巡護監測給付」、魚塭等經濟生產區域入侵之「自主通報給付」、以及通報水獺受傷或死亡之「水獺通報獎勵金」，其中社區巡護自即日起開放申請。

建設處張瑞心處長說明，自配合推動試辦方案起，社區踴躍參與成效顯著，去(2022)年度共有21個社區申請巡守隊，透過紅外線自動相機架設，有17隊社區拍攝到水獺影像，並協助整理水域周邊環境，移除廢棄網具及垃圾，已有良好成效。

建設處表示，不論有無水獺出沒，社區發展協會或在地民間團體皆可成立巡守隊，至於社區周遭風水池、溝渠等水獺可能出沒區域進行巡守，如有發現棄置網具垃圾、水域汙染等讓水獺環境品質降低情形，通報相關單位或協助處理，每月依執行比例核發5千元獎勵金；倘若於巡守範圍內，同意並配合縣府或委託團隊架設自動相機，有拍攝到水獺影像，將再發給社區5萬元獎勵金，每年以2次為限，每次影像拍攝時間至少相隔3個月。上限為20個社區或民間團體，若逾上限，將審核後擇定公布。

另民眾如有發現疑似水獺危害魚塭或養殖區域，在不危害水獺生存下，立即通報縣府，經縣府勘查確有水獺活動及受危害事證者，先發給3千元獎勵金，每場域每次以領取1次為限；而此區域於評估後，民眾願意配合架設相機監測且改採友善設施

者，在3個月內以自動相機拍攝到水獺出現，再發給1萬元獎勵金，每年以領取1次為限。

此外，為提倡民眾對保育類野生動物關注，倘民眾有發現傷病之水獺個體並通報縣府前往救援，且經查核確實非蓄意傷害及捕捉行為，每案核與5千元獎勵金；另如發現路殺或死亡之水獺，立即通報縣府，每案將核予優先通報者2千元之水獺死亡

通報獎勵金。

建設處表示，歐亞水獺保育已推行多年，今年配合該方案擴大執行，共同宣導野生動物保育；另有意申請巡守獎勵之社區或團體，請檢附基本資料及申請表向縣府申請，申請期限至4月25日截止，詳情可洽建設處農林科：082-321254，相關申請文件請於建設處網站(https://reurl.cc/eXaEbb)下載。

而在3月21與23日接連發生2起歐亞水獺意外死亡案例，且地點皆在近期執行清淤工程的雙鯉湖，引起地區動保人士與團體高度關注，社群軟體與相關臉書專業上的撻伐聲浪也一波接著一波。

為此，金門縣議員董森堡日前特別邀請金門縣野生動物救援暨保育協會，與縣政府建設處、工務處、金門國家公園管理處、金寧鄉代表李俊龍等，一同前往雙鯉湖會勘討論改善方案並達成四點共識，包括1.請相關單位思考以暫時圍欄引導水獺，避免水獺橫越馬路；2.鄰近道路增設水獺出沒之警示牌；3.建議水尾塔路口至南山路口作為生態廊道示範路段，設立涵管或導引設施串聯周邊水域；4.請工程單位將水域串聯及生態廊道建置納入工程設計考量。

金門縣野生動物救援暨保育協會指出，近年來西半島的水獺族群岌岌可危，位於國家公園內的雙鯉湖及慈湖為西半島少數水獺穩定出沒的區域，是水獺活動的核心區，然自2021年開始，雙鯉湖周邊分區進行長達2年的清淤工程，對水獺及水鳥的棲地造成干擾，長期工程擾動影響周邊水域的串聯，也間接增加水獺意外死亡的機率。

動保協會說明，該會並非反對所有開發行為，但呼籲欲進行工程的單位能落實生態檢核，並在工程規畫、工時、工法上能更友善周圍的野生動物。

動保協會也呼籲，雙鯉湖的清淤工程接近尾聲，水獺也開始進入不活躍期，希望未來周邊區域能不再發生憾事，也希望這兩隻逝去的水獺，能換來相關單位的重視，為野生動物多留一些友善空間，讓水獺能一直都在。