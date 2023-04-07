還原遭刪除照片，檢警確認4隻黑熊遭獵殺，「不排除還有其他隻受害」。(屏檢提供)

還原遭刪除照片，檢警確認4隻黑熊遭獵殺，「不排除還有其他隻受害」。(屏檢提供)

屏東霧台鄉大武部落不到3年時間，有4隻臺灣黑熊遭獵殺，共有6名獵人參與，確定東窗事發後，眾人刪除手機相片，但檢警透過手機還原，完整拼湊出案情，順利起訴嫌犯。檢察官直言，針對這起起訴案件感到嚴肅及不捨。

承辦檢察官表示，看到獵人手機內的照片，特地找到屏科大協助鑑定，從黑熊特徵確定並非去年底這隻，因此陸續查出共有4隻黑熊遭獵殺；為還原整個犯案過程，除借提遭羈押獵人，更來回8小時前進案發現場，便當場在樹上發現黑熊掙扎的爪痕。

過去族人曾抱怨，都是黑熊入侵部落、造成危害，才會進行獵殺，但經檢警調查，4隻黑熊遭殺地點包括雙鬼湖保育區，距離村落路程約十餘公里，且被林相隔絕，因此檢方認為，並不存有被害臺灣黑熊是因入侵村落而遭被告等人射殺情形。

屏檢表示，釋字803號解釋已明白揭示，保育類野生動物除非有族群量逾越環境容許量特殊例外，否則禁止獵殺。加上他們的狩獵行為亦從未經主管機關許可，因此此舉違法並無疑義，且短時間殺害多隻黑熊，不排除有商業行為，已經另案偵查。