去年傳出有民眾射殺台灣黑熊後用機車載運「三貼」影片，引發各界震驚，屏東地方檢察署近日偵查終結，並發現共有4隻臺灣黑熊遭到獵殺，依野生動物保育法求處重刑。農委會林務局表示，蓄意獵捕第一級瀕臨絕種保育類野生動物在現今社會於法不容，除對本案表達高度遺憾外，也對涉案嫌犯予以譴責，並盼司法機關徹查本案是否涉及商業買賣。

去年12月8日，林務局屏東林區管理處接獲線報，於屏東縣霧臺鄉大武村發生非法獵捕第一級保育類野生動物台灣黑熊情事，當日晚間許即由屏東地檢署指揮警政署保七總隊第八大隊共同前往，並查獲臺灣黑熊及長鬃山羊屍體與疑似鹿腿等證物。

林務局局長林華慶表示，2022年年9月開始推動黑熊生態服務給付，由政府提供生態薪水，鼓勵山村部落居民加入服務給付方案，成立在地巡守隊，保護黑熊及其棲地，目前已有23個社區申請，今年上半年度也已安排超過50場次有熊社區宣導工作，說明台灣黑熊生態服務給付實施辦法及不慎誤捕臺灣黑熊立即通報並協助救援者可免除刑罰等資訊；並推動原住民狩獵自主管理。

林華慶呼籲，無論是誤傷或誤捕黑熊，或是發現黑熊受傷或危害情形，都請第一時間撥打林務局24小時專線0800-000-930（您您您救山林）啟動即時救援機制，勿私自處理。也希望透過全民力量，共同保育臺灣的珍稀野生動物，維護生態健全。