受到總統蔡英文與美國眾議院議長麥卡錫的「蔡麥會」影響，大陸外交部7日公佈《關於對美國哈德遜研究所、雷根圖書館及其負責人採取反制措施的決定》，強調對哈德遜研究所、雷根圖書館等2家機構，嚴格限制大陸境內的大學、機構等組織和個人與其進行有關交易交流與合作，同時凍結2機構負責人在大陸各類財產，並從4月7日起施行。

根據引述該《決定》指出，美方不顧中方反覆交涉和堅決反對，執意允許台灣領導人蔡英文在3月29日至31日、4月4日至6日「過境」美國從事政治活動。而美國哈德遜研究所、雷根圖書館為蔡英文在美從事台獨分裂活動提供平台和便利，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中方主權和領土完整。

因佌，依據《中華人民共和國反外國制裁法》第四條、第五條、第六條、第十五條規定，中方決定對美國哈德遜研究所、雷根圖書館及其負責人等後附《反制清單》列明的機構和個人採取以下反制措施：

一、對哈德遜研究所、雷根圖書館等2家機構：

嚴格限制我國境內的高校、機構等組織和個人與其進行有關交易、交流、合作等活動。

二、對哈德遜研究所董事會主席薩拉·斯特恩、所長約翰·瓦特斯，負責雷根圖書館日常維護的雷根基金會前執行主任約翰·希布斯奇、首席行政官瓊安·德雷克等4名個人：

（一）凍結在我國境內的動產、不動產和其他各類財產；

（二）禁止我國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動；

（三）對其本人不予簽發簽證、不准入境。