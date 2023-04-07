P. LEAGUE+ 在7日公佈2022-23球季Porsche 3月最有價值球員，高雄17直播鋼鐵人的林書豪展現NBA球星價值，本月繳出平均27.5分、9.25籃板與8助攻的成績，帶領高雄17直播鋼鐵人3月拿下4勝2敗、本季首次單月破5成勝率的成績，林書豪更在3月26日送出聯盟紀錄的單場15助攻（後續林書豪在04/02刷新此紀錄至16助攻），獲得3月最有價值球員實至名歸。

林書豪在2月空降PLG賽場，首場比賽就攻下「Double-Double」的21分13助攻，幫助球隊拿下久違的勝利。而經過幾場比賽的磨合，林書豪不但融入球隊更讓高雄17直播鋼鐵人的攻守再進化，包含呂政儒、王律翔、孫思堯等本土球員，都在林書豪的穿針引線之下，3月的攻擊火力都有明顯提升。

林書豪3月平均8助攻為所有球員最多，樂於助人之餘林書豪的攻擊也不含糊，平均27.5分排所有球員第2、 本土球員第1，二分球命中率61%、三分球命中率44%、罰球命中率95%都是超水準的表現，讓林書豪在3月最有價值球員投票中，26張選票（包含2張球迷選票，3月球迷投票創新高，共7776人參與、高於平均4861人）獲得15張5分、以總分105分拿下3月最有價值球員的殊榮。

PLG本季持續邀請Porsche Taiwan冠名贊助2022-23球季單月最有價值球員，單月最有價值球員除了可獲得Porsche x P. LEAGUE+ 特製獎盃外，更可獲得MVP專屬的 Porsche 深度體驗之旅，與 Porsche 一起感受夢想成真的喜悅！