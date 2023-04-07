《守護黑面琵鷺》劇照_南韓觀察到黑面琵鷺聚集的築巢行為，便以人工方式提供巢材（采昌國際多媒體提供）

《守護黑面琵鷺》劇照_澳門的氹仔濕地，是黑面琵鷺的珍貴棲息地之一（采昌國際多媒體提供）

台灣民眾再熟悉不過的黑面琵鷺，正是《守護黑面琵鷺》所紀錄的。從國小課本、家鄉田邊到廟宇雕刻，都能看見黑面琵鷺的身影。在眾人的努力下，黑面琵鷺的數量已從2002年的969隻，成長到目前突破6000隻，而隨著本片上映，黑面琵鷺仍為「全球瀕危物種」的事實，依然震驚不少觀眾。目前黑面琵鷺所出沒的各個地區，學者們也都一同竭盡所能在守護著牠們。南韓仁川一處工業區的人工島，因觀察到黑面琵鷺逐漸聚集，甚至出現築巢行為，便以人工方式提供巢材，讓築巢數量直線上升，更在2018年時，特別再為黑面琵鷺們建置新的專屬人工島。此外，澳門的氹仔濕地也是黑面琵鷺的珍貴棲息地之一，導演梁皆得針對該濕地分享：「澳門是個寸土寸金的地方，那邊的開發壓力非常大，有大賭場也有大飯店，但澳門政府仍以保育為優先劃設保護區，從朋友那邊聽說那塊地的價值高達上千億美金。」

身為黑面琵鷺度冬數量No.1的台灣，也同樣在黑面琵鷺保育上不遺餘力，台江國家公園從2020年開始，就和當地養殖業者合作，推動「友善棲地營造計畫」，申請合作的業者，在每年黑面琵鷺度冬時期配合曬平，連續五日以上維持一定的水位高度、不收下雜魚、不驅趕鳥類，也協助監測鳥類等友善行為，就能獲得津貼補助與輔導獎勵等，讓民眾能一起為「守護黑面琵鷺」盡一份心力。此外，每年在全球的黑面琵鷺出沒地，各地區還會串連起來同步進行「全球黑面琵鷺數量普查」，攜手完成這個重要的跨國任務。

這部由《老鷹想飛》、《尋找神話之鳥》導演梁皆得，跨越30年、遍歷多國拍攝最新紀錄片《守護黑面琵鷺》，目前正在全台動人獻映當中。本片描述1992年歲末，一群黑面琵鷺在台南七股遭到不明人士惡意槍殺，引發全台民眾高度矚目。當時奉派採訪的攝影家王徵吉，自此走上長達三十年的守護黑面琵鷺之路。在當年，全世界黑面琵鷺的總數只有不到300隻，這個瀕危物種獲得來自許多國家的關注。不同領域的愛鳥人，以跨國合作的用心，為開拓黑面琵鷺的生存空間披荊斬棘。其中的奉獻者包括學者、繪本作家、賞鳥人、基層公務員、養殖業者，以及更多的無名英雄，每個人都有自己的私房黑面琵鷺故事。而專情黑面琵鷺三十年的王徵吉，即使經歷喪妻、罹癌等生命逆境，也仍不改其志。如今，全球黑面琵鷺數量已經超越6000隻，但牠們並非就此高枕無憂，保育之路仍然持續繼續下去…。