高雄39歲黃子洋前年12月酒駕高速撞上林姓男子一家四口，導致林妻死亡、父女3人身受重傷，二審被依酒駕致死等罪判9年10月，黃子洋當時在法庭上強調願意變賣一棟房產彌補林男。不過，黃的胞姊日前卻提「第三人異議之訴」，強調房產是黃母的，黃無權處理。林男7日坐輪椅出庭，心痛控訴黃家人大玩兩面手法，根本毫無悔意和賠償誠意。

去年12月26日晚間，林男一家4口手牽手跨越愛河旁的路口，卻被黃子洋駕駛的BMW轎車高速撞上，造成林男骨盆骨折，范姓妻子當場重傷不治，14歲和15歲2名女兒分別受有四肢擦挫傷、雙小腿骨折全口牙脫落等傷勢，高雄地院2月15日首次開庭時，黃子洋當庭向林男家屬磕頭道歉，並強調願意用房產彌補林男一家的損失。

一審法官認為黃子洋事發當時有踩剎車，，認為他不具殺人犯意，依酒駕致死判他7年10月。二審法官卻認為，黃子洋肇事情節重大，改判9年10月，可上訴。民事部分，黃子洋需賠償林男3550萬元。

一審時黃子洋就強調自己名下有一間小港區的透天厝，市值約1800萬元，他願意變賣賠償林男一家。但黃的胞姊和母親卻提第三人異議之訴，強調黃母將該房產借名登記在黃子洋的名下，自己才是所有人，黃子洋無權主張變賣。

林男今出庭痛批，黃子洋在庭上強調願意變賣房產，是了換取輕判，接著黃家人翻臉不認帳，花大錢請名律師保住房產，大玩兩面手法，相當可惡。希望司法早日還原真相，還他和家人一個公道。