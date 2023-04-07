劉德華在《速命道》中與瘦子有多場對手戲。（牽猴子提供）

玩命飆速電影《速命道》今天（7日）宣布影帝劉德華特別演出終極神秘大咖的角色「大尾」，這也是「華仔」劉德華相隔8年後再次出演台灣出品的電影。「華仔」戲裡面的角色「大尾」意外痛失最愛的家人，內疚、懊悔與失落之痛，深深烙印在他原來滿是傲氣的靈魂，在電影裡亦正亦邪，與瘦子飾演的「小樂」是敵人，卻也亦師亦友。

茶敘上也公布了《速命道》最新款海報，可以看見劉德華戲裡帥氣又神秘的形象。比對之下，先前發布的海報原來是「隱藏版」：兩款的海報中，瘦子E.SO與Ella陳嘉樺加上「頑童MJ116」的小春Kenzy與大淵MUTA等人物都呈三角形的設計，金字塔頂端的一角原來一直虛位以待，巧妙的留給這一版新款海報的劉德華終極現身。

《速命道》是新晉導演柯有謙籌備多時的電影處女作，兄弟檔哥哥柯有倫除了演出之外，也是共同編劇。排在解封後的2023年上映，2023年恰巧也是「車神」「黑哥」柯受良逝世20週年，如今幼子柯有謙、連同長子柯有倫兄弟聯手，分別導演、編寫與演出這部賽車題材的電影，可謂衣缽傳承，讓《速命道》更添一重意義。

監製邱瓈寬「寬姐」表示「『黑哥』柯受良是大家的好朋友，非常感謝劉德華情義相挺，一口答應特別演出」。「寬姐」說「黑哥」柯受良當年飛越黃河的創舉，如今依然無人能及，柯家兄弟今天選擇用「飛車」的映像致敬自己的父親，瞬間永恆，她也感到很欣慰。

邱瓈寬說「電影裡劉德華演的就是『一代車神』，與現實裡面的『黑哥』可謂某種跨時空的合作，意義非凡」。劉德華與「黑哥」柯受良淵源甚早，一起拍過電影，還一起合唱金曲《笨小孩》，惺惺相惜，所以得知柯有謙籌備《速命道》，劉德華很阿莎力一口就答應。

邱瓈寬說：「別的角色是以速度求勝，劉德華的角色卻是以速度求敗，角色很難演繹，除了劉德華，真的是不作他人之想，除了是力挺故人之子，我想劉德華答應特別演出，是因為他了解這電影裡面有柯家血液裡的『速度之魂』，畢竟他和『黑哥』非常相知。」「之前張惠妹最新的單曲《離別總是那麼突然》，就「代言」劉德華的角色，不單是張惠妹本身在唱，也要進入劉德華的視角來演繹。」

《速命道》將於4月27日上映。