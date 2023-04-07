0-6歲是兒童發展的黃金期，3歲以前療育效果佳，「及早發現、及早療育」將有更顯著成效展現，也省下更多的社會資源成本，高雄市政府為提供兒童整合性發展評估服務，成長加速布設兒童發展聯合評估中心，今年再新增6家，在6日由王啟川副秘書長主持聯合啟動儀式，為讓市民家長廣知加以運用。

為向市民宣傳兒童發展聯合評估中心設立，市府、衛生福利部國民健康署長官及10家兒童發展聯合評估中心承辦醫院共同啟動，現場白喬茵議員、湯詠瑜議員、王義雄議員及多位議員服務處代表一同支持關心。(高雄市衛生局提供)

兒童發展將影響兒童終身之身心健康及未來成就，為提供疑似發展遲緩兒童可近性服務據點，以及時接受發展評估，減少家長來回奔波，縮短等待聯合評估時間，掌握早期療育契機，高雄市政府除了持續推動兒童發展聯合評估服務，同時並重的是0-6歲兒童發展能及早發現、及早療育的規劃，期能協助兒童及早接受發展評估及早療育，發揮每個兒童潛能，減少其未來對特殊教育及社會福利之需求。「兒童發展聯合評估中心」為多元領域專業人員參與的臨床團隊評估並規劃適合兒童個別需要之評估模式與整合性的流程，提供兒童整合性發展評估服務，衛生局112年爭取衛福部經費由原來4家兒童發展聯合評估中心成長至10家，成長率為全國最高，未來將持續爭取經費逐步普及高雄市。

為此，高市府特別拍攝兒童發展聯合評估中心宣導影片，詳細介紹聯評中心服務流程，影片中陳其邁市長表示，為了讓疑似發展遲緩兒童可儘早接受整合性發展評估服務，縮短個案評估等候時間及滿足偏鄉地區服務需求，市府積極致力推動醫療機構提供可近性、專業且具品質之兒童發展聯合評估服務，布設「兒童發展聯合評估中心」，也相當重視兒童健康發展，希望提供民眾可近性及便利性、整合性的早期療育相關服務。為減少因地域影響兒童接受評估療育的機會，廣布本項醫療資源於高雄市各地區，包含都會區左營區、苓雅區、三民區、前金區、鼓山區、小港區，次都會區岡山區、燕巢區、鳥松區以及偏鄉旗山區，秉持以民為本的服務理念，市府會是所有育兒家庭最有力的後盾，和所有家長一起守護兒童身心發展健康。

為向市民宣傳兒童發展聯合評估中心設立，市府、衛生福利部國民健康署長官及10家兒童發展聯合評估中心承辦醫院共同啟動，現場白喬茵議員、湯詠瑜議員、王義雄議員及多位議員服務處代表一同支持關心。(高雄市衛生局提供)

衛生局黃志中局長表示，兒童發展過程中，可能因為兒童本身生理、心理疾病，或者是成長環境的影響，造成發展遲緩。如果能及時接受發展評估及早期療育，特別是在3歲之前，往往能有效的提升其腦神經與心智發展，減少未來對特殊教育與社會福利之需求。每個孩子都是家長心中的寶，讓疑似發展遲緩兒童能接受及時、整合且具可近性之發展評估，以掌握早期療育契機。

衛生局呼籲家長若發現您的寶貝有不尋常行為表現或身心發展有落後情形，可至本市10家兒童發展聯合評估中心做進一步檢查，只要掛號一次，由各專業人員協助確認是否為發展遲緩及了解原因，進而幫助您的寶貝，以及早發現、及早療育。