中國大陸航艦「山東號」，5日以編隊形式經台灣東南海域，前往西太平洋展開首次航訓，目前在台灣東方海域，而總統蔡英文今（7）日晚間也即將結束參訪返台。不過前立委蔡正元表示，山東號此行主要目標不是衝著台灣來，而是針對美國。

蔡正元昨日在節目《頭條開講》提到，遼寧號前一段時間還在關島海域西邊現蹤，而山東號成軍三年，以海南島三亞做基地，都只有在近海做演練跟基本訓練，此次其實不是針對台灣做威脅的動作，而是針對美軍想要在西太平洋從事軍事活動時，將山東號佈署在台灣東海岸一段距離，對美軍航艦產生影響。

蔡正元進一步分析，山東號經過巴士海峽不是要威脅台灣，要對台灣有軍事威嚇行動，並不需使用到航艦。且美國自己兵推，其航艦無法打贏陸方沿海的飛彈，要靠核潛艇攻打中國大陸沿海才能慘勝。

對於中國大陸近年來大量造船、造艦、造飛機、造導彈、造人造衛星，蔡正元也指出，因為對岸有龐大的工業生產體系，且體系都是軍民兩用的，相較於美國現在有相當大的優勢；且中方不管航艦、潛艇也好，都有大幅度的技術提升。