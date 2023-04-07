財政部指出，上開指定金融機構(含郵局)合計15家，包含台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、台灣中小企業銀行、國泰世華商業銀行、台新國際商業銀行、中國信託商業銀行、玉山商業銀行、元大商業銀行、永豐商業銀行、中華郵政公司，其貼有識別貼紙之ATM機台共2萬6688家，覆蓋率達83.2%，分布全台各地，倘遇有排隊情事，可至鄰近ATM機台領取。

財政部進一步表示，該部周五與金融監督管理委員會及數位發展部共同召開記者會，透過記者會介紹普發現金ATM領現之流程及應攜帶物品/資料，期使民眾瞭解ATM領取普發現金方式。另外，不想出門領取普發現金的民眾，亦可透過網路至6000官網進行登記入帳，24小時均可登記，登記後款項原則於2個營業日內入帳；自4月11日起，更推出「登記入帳2.0」加速入帳作業，民眾只要在當天下午6時以前完成登記且金融機構帳號無誤，即可當天入帳；超過下午6時登記的民眾，將於隔天入帳，不過如果遇到例假日，入帳時間則順延至次一營業日。

財政部補充，各金融機構、超商為響應「全民共享普發現金」政策提出多元優惠，公股行庫亦就民眾以該行帳戶採取「登記入帳」方式領取，提出多項限時優惠措施，如台灣銀行存戶登記普發現金可抽台灣Pay紅利點數1萬點、第一商業銀行提供10萬元刷卡金等好禮抽獎機會等。

金管會也提到，提高補鈔頻率、加快補鈔程度，提供充足鈔現。而ATM領現6000元，不管拿的自行或他行提款卡領取，都不用手續費，領取從下禮拜開始至10月底，有六七個月時間，並不鼓勵排隊。財政部也說明，ATM24小時，領取時間靈活可調整，相關ATM所在地圖均可查詢。政務次長阮清華也鼓勵多加使用登記入帳，不用實體操作。

至於ATM領現，是否會再有金融機構先跑？ATM將在4月10日零點開跑，但要透過數位發展部等相關部門系統比對資料，以查詢是否民眾領過，再透過銀行端，致使應不會有偷跑事宜。

ATM領取6000元款項要準備什麼？本人領取，需備妥本人提款卡及身分證字號或居留證號、健保卡卡號，至有貼識別貼紙的ATM機台，將提款卡插入ATM機台，依照畫面指示操作，而若使用郵局ATM，應先點選普發現金圖示後再插入提款卡。

ATM領取6000元款項，未滿13歲孩童由法定代理人(父母或監護人)代領，需備妥本人提款卡、身分證字號或居留證號，以及孩童健保卡卡號，至有貼識別貼紙的ATM機台，將提款卡插入ATM機台，依照畫面指示操作，而若使用郵局ATM，應先點選普發現金圖示後再插入提款卡。