新北蘆洲昨(6)日凌晨在永安大橋發生一起行車糾紛，沒想到肇事雙方最後演變成街頭砍人，造成2人被砍傷，蘆洲警方獲報後組成專案小組，昨晚兵分多路分別在三重、蘆洲以及雲林逮捕7人，全案依違反刑法妨害秩序、殺人未遂罪移送法辦。

據了解，昨晚37歲劉姓男子、劉男女友陳女、27歲楊男、友人余男4人在蘆洲朋友家慶生，結束後劉男、陳女與楊男、余男分別乘坐兩台Uber返家；當兩車一前一後剛上永安大橋往北市方向行駛時，劉、陳所搭的Uber在上橋處遭李姓男子所駕駛的車輛從後方追撞。

這時劉男帶著酒意下車狂嗆「會不會開車」，楊男見狀也下車助陣，兩人還試圖打開李男座車的車門，引起車上李男與另外3名乘客不滿，遂下車回嗆劉、楊二人，這時與李男同行的另2車共3人也抵達現場，見現場爭吵不休，3人竟從車上拿出球棒、西瓜刀替李男等人叫囂助陣，結果一發不可收拾，李男等7人追砍痛毆劉楊兩人，造成劉男右腳、楊男右手遭砍傷，而7人逞凶後立即駕車分頭逃逸。

蘆洲警方獲報後，立即與刑事警察大隊成立專案小組展開追捕，經調閱監視器鎖定相關涉案車輛及犯嫌，並在昨晚兵分多路逮捕7人，其中1車在事發後還連夜逃到雲林，但還是被蘆洲警方循線逮到。

據悉，7人偵訊時口徑一致，聲稱原先要到中和烘爐地，結果途中發生行車糾紛，又被對方叫囂挑釁，才會氣不過想教訓他們，不過做案刀具疑似已遭丟棄，7人訊後被警方依違反刑法妨害秩序、殺人未遂罪移送新北地檢署偵辦。