資深藝人澎恰恰於昨（6）日晚間開直播，回答網友提問，並宣傳自己的新產品。他在直播中自爆還有巨額的債務需要償還，因此轉行賣泡菜，以增加還債速度；而他也分享自己被有心人士抹黑的故事，無奈嘆：「我沒資格解釋。」

澎恰恰先前以乾哥哥的身分，牽著乾妹妹步入禮堂，將她交給妹夫，看似溫馨的過程卻因自己的欠債問題又引起風波。他表示乾妹妹當時與友人發生買房糾紛，結果對方爆料說道：「澎恰恰欠債，還敢住豪宅？開名車？到處趴趴走，台灣還有法律嗎？」

澎恰恰則感到無奈，覺得有些事明明與他無關，卻老是變成他的新聞，他更吐露近況：「我的房、車都賣了，拿去還債，之前朋友借我一台二手車，後來發現油錢很凶，又還回去，現在發現搭捷運不會塞車，又快、又便宜，所以變成捷運一族。」

對此，他哀嘆自己沒有解釋的資格，「的確負債沒有可信度，沒解釋的機會，希望大家能明白」，但他也提醒網友，做人要實在，不能亂說話。