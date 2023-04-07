國民黨台北市第7選區（南松山、信義）立委黨內初選，北市議員徐巧芯挑戰現任立委費鴻泰，競爭激烈，台北市長蔣萬安欲出手當和事佬，分別派員致電費、徐，將親自和兩人談談，希望維持黨內和諧。而蔣萬安7日被問及此事，表示最重要希望把基層支持者希望團結的想法，讓參選人充分了解，共同目標就是贏得勝選。

蔣萬安與基隆市長謝國樑今上午10時在市府劉銘傳廳會面，兩人會前受訪被問及如何處理黨內初選的紛爭，蔣萬安強調，他態度一致，希望初選過程要能夠穩定，初選之後能夠團結一致，這也是基層支持者的心聲，這場協調最重要希望能夠把支持者心聲，傳遞給所有參與初選的朋友了解。

不過議員游淑慧就批評，開議在即蔣萬安應該專心市政而非黨務，並強調應該要「黨政分離」，對此謝國樑也替蔣萬安緩頰，表示基隆市也有兩位國民黨議員要爭取初選，做縣市長的也會盡力讓過程更平和順利，雖然說協調黨務是黨部的事情，但縣市長能幫忙的還是要盡量幫忙。

府內知情人士則指出，對蔣萬安來說，認為「協調」就等於是「勸退誰」，那是過去的觀念。新世代的責任和風格，是在於尊重各方的前提下，提醒重點，提出觀點，整合意見，創造最大可能性。而非「搓圓仔」、「摸頭」，或是來告訴優秀的黨內同志，勸誰非要放棄初選。

至於有議員說新科市長應該要專心市政，府內人士則緩頰，對蔣萬安市長來說，台北市政絕對優先，台北的選務也是責任，會有排序，沒有衝突。