病患返回海巡馬公港隊部，順利抵達並交由澎湖縣消防局救護車，載往衛福部澎湖醫院急救，順利完成這起海上的救護任務。（澎湖海巡隊提供）

澎湖海域6日晚間發生一起漁船船長疑似中風的緊急海上救護事件，據海巡署金馬澎分署表示，轄屬的第十三巡防區指揮部17時50分接獲118報案，澎湖「金鴻財」漁船許姓船長疑似中風意識不清，急需後送馬公就醫，由於該船當時在外垵西8浬處航往馬公方向，經海巡調派警艇趕往後，以併靠接駁方式送往衛福部澎湖醫院急救。

澎湖海巡隊表示，第十三巡防區指揮部同步通報馬公安檢所、消防局待命配合救援工作後，就近調派線上PP-3503巡防艇第一時間趕到現場，於18時27分與「金鴻財」漁船會合，當時許姓船長病況危急，躺臥在駕駛艙下方奄奄一息，海巡人員詢問他可否移動到警艇，許姓船長搖手無法自行登艇，因此遂以擔架進行接駁。

在船上3名外籍漁工協助之下，眾人將船長安置在救難擔架上面，冒著泊靠接駁風險順利將病患轉往PP-3503巡防艇，隨即以最快速度返回海巡馬公港隊部，於19時順利抵達並交由澎湖縣消防局救護車，載往衛福部澎湖醫院急救，順利完成這起海上的救護任務。

澎湖海巡隊表示，澎湖四面環海，漁民如在海上作業發生狀況或突發事件時，可撥打海巡署「118」免費報案電話，或透過臺灣區漁業廣播電台通報，海巡署及相關單位將立即展開救援任務，以保障漁民生命財產之安全。