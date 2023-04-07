CP3 hits his career-high 7th three late to seal the @Suns 7th-straight win! pic.twitter.com/KqCd0vIg4C — NBA (@NBA) April 7, 2023

沒想到碰上只用「二軍」出賽的西區龍頭金塊，太陽竟然贏得如此辛苦！杜蘭特7日攻下全隊最高29分，保羅也投進生涯新高7顆三分球、包辦25分，帶領太陽119比115驚險擊敗金塊拿下7連勝，確定將以西區第4晉級季後賽，也是自從杜蘭特加盟太陽以來的8戰全勝。

儘管面對主力全輪休且用二軍出戰的金塊，太陽一開賽就打得很不順，特別是當家射手戴文布克，他半場投8中1、4罰4進，僅拿7分，幸好太陽仍有保羅與杜蘭特火力支撐，打完上半場，太陽只以56比55小幅領先，半場僅有杜蘭特得分上雙拿11分。

來到下半場，雙方拉鋸僵局終在末節打破，保羅、杜蘭特接連投進三分球，帶領太陽打出誇張10比0超前攻勢，保羅更在最後1分09秒投進個人第7個三分球，幫助太陽119比111領先，接下來金塊雖4罰俱中，可惜太陽仍能順利拖完剩餘時間贏球。

太陽除了杜蘭特與保羅，艾頓也拿16分，戴文布克雖拿15分、8助攻，全場卻投12中3，也讓太陽贏得格外辛苦，克雷格11分；金塊以布魯斯布朗攻下全場最高31分表現最佳，雷吉傑克生20分、6助攻，布勞15分，傑夫格林14分，狄安卓喬丹12分、11籃板。