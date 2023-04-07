馬英九前總統出訪大陸今返台，國民黨召開記者會表示，肯定馬英九此行在中國讓台灣聲音聽得到，和平交流做得到，護國尊嚴也看得到，同時親身實踐「九二共識、一中各表」，成為民進黨兩岸政策的照妖鏡，凸顯民進黨不敢修憲、不敢台獨，又不敢挺中華民國的困境；國民黨大陸事務部主任林祖嘉強調，馬英九赴陸彰顯和平交流的九二共識。

林祖嘉表示，馬英九此行也親身過程再度闡述「九二共識、一中各表」，並在大陸提到一中是中華民國，根據中華民國憲法分成台灣與大陸地區，但都屬於中華民國，充分展現一中各表意義，這也是國民黨基本立場與一直以來的主張。

林祖嘉指出，中華民國4字在大陸非常敏感，但馬英九這次訪陸就講4次中華民國、3次總統，堅持捍衛中華民國，也相當程度維持中華民國前總統尊嚴；相對的，蔡英文總統此次出訪講幾次中華民國？馬與國民黨才是中華民國捍衛者。

國民黨文傳會副主委林家興指出，馬前總統多次在對岸公開提及「中華民國」、「總統」以及公開闡述《中華民國憲法》，充分彰顯中華民國的國格、主權與尊嚴，也用實際行動證明「九二共識、一中各表」是有用的交流工具，請問哪一位民進黨的領導人能做到？

林家興表示，馬前總統訪陸的成就擦亮了中華民國的招牌，更成為綠營兩岸錯誤政策的照妖鏡。請問民進黨賴清德主席，民進黨「不敢修憲」、「不敢台獨」，又「不敢挺中華民國」的三個困境怎麼解？蔡英文無論在台灣在國外都不願意說出中華民國，還要友邦瓜地馬拉總統提醒蔡，我們是「真正且唯一的中國」？

林家興強調，賴清德主席身為民進黨總統候選人，應該要把兩岸外交路線說清楚，當前台灣民眾都搞不清楚民進黨的兩岸路線，面對2024年的未來國加路線，相信有智慧的台灣民眾會選擇務實穩健、兩岸外交走得出去的國民黨，不會選擇空洞務虛、台獨優先，讓台灣邦交國斷光光的民進黨。