43歲的張姓男子身上藏有毒品，日前因交通違規遭員警攔下，雖然他想裝作鎮定，否認身上有違禁品，不過還是被警方發現，看求饒不成，他跳上機車，一度想催油門逃離，但一把被員警拉下，加上目擊的阿伯上前協助，還勸他：「你不要這樣！」，最後狼狽遭上銬，依法送辦。

大寮分駐所員警上個月25日行經鳳林三路一條小巷內，發現一輛機車沒打方向燈就轉彎，於是將車攔下，告誡注意行車安全，發現43歲的張姓駕駛卻一臉緊張，於是盤查是否有攜帶違禁物品，他起先配合警方盤查，還向警方說沒有違禁品，沒想到下一秒被發現1包安非他命就藏在腰間的口袋。

張姓男子這時才對警方說，這是很久以前放的，連自己都忘記了，不斷求警方能網開一面，最後求饒不成，竟跳上機車想要逃逸，卻被員警一把拉住，一旁路過穿著藍白拖的阿伯見狀立刻上前協助，還勸他：「人家要抓你，哩麥安餒（不要這樣跑）！」，合力將他制伏上銬，全案訊後依毒品危害防制條例偵辦。

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