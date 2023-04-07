觀察者網報導，繼重慶市江北區2日晚間發生淦姓男子沿街持菜刀行凶致4名路人受傷後。重慶市彭水縣鹿鳴鄉村民吳某（男，54歲） 6日19時許因矛盾糾紛，持刀行凶致同村4人死亡後輕生。重慶市彭水縣公安局微博「平安彭水」7日發布通報，目前，犯罪嫌疑人吳某已被警方控制，在醫院救治。案件正進一步偵辦中。

此外，據「平安江北」通報，重慶觀音橋一男子持刀行凶致4名路人受傷。附近群眾挺身而出將其制伏。目前，受傷群眾正在醫院接受治療，無生命危險。犯罪嫌疑人淦某已被警方控制，在醫院救治。

據「平安江北」通報， 4月2日20時40分許，犯罪嫌疑人淦某（男，46歲，渝北區人）突發躁狂，在江北區建新西路持菜刀行凶致4名路人受傷。附近群眾挺身而出將其制服。民警接報警後迅速趕到現場處置，將傷者送醫救治。

目前，受傷民眾正在醫院接受治療，無生命危險。犯罪嫌疑人淦某已被警方控制，在醫院救治。案件正在進一步偵辦中。

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