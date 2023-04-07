華爾街知名操盤手David Burt過去曾準確預測2008年金融危機，他於近期提出警告，民眾輕忽的氣候變遷問題，可能導致美國房市崩盤的歷史重演。

現任DeltaTerra Capital執行長David Burt接受美國財經媒體《CNBC》訪問時說，公司的研究表明，美國20%住宅面臨洪災危機，如果他的說法成真，全球金融危機期間房價大幅修正的慘況可能再現。

David Burt強調，這場洪災危機導致房市重新定價問題的規模和影響程度，可能是金融危機的四分之一，他示警受影響的社區將面臨非常具破壞性的後果。

DeltaTerra Capital研究報告稱，在氣候緊急情況越演越烈下，洪水的頻率和嚴重程度不斷增加，預估到2050年，美國受洪水影響的財產數量將增加11%，年均損失至少增加26%。

值得關注的是，美國期刊《自然氣候變化》(Nature Climate Change)也發表研究示警，因未計入洪災風險的影響，美國房市可能被高估約2000億美元。

房屋經紀公司Redfin數據則顯示，美國房地產市場總價值在去年6月登峰，來到47.7兆美元，但之後因房貸利率不斷上升開始反轉向下，下半年共計暴跌2.3兆美元至45.3兆美元，與2021年同期相比下降4.9％，創下15年來最大跌幅。房價跌幅最大的城市，依序為加州舊金山的6.7％、加州奧克蘭的4.5％以及加州聖荷西的3.2％。