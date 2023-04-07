街友酒後衝突刺殺，超商騎樓地面都是血跡。（民眾提供／王志偉花蓮傳真）

街友在超商騎樓引用米酒，口擠衝突，引發殺機。（民眾提供／王志偉花蓮傳真）

沈男涉刺殺街友逃逸，半小時被逮。（警方提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮市火車站前國聯路一帶常有街友聚集，昨晚幾位街友聚在超商前騎樓喝酒，酒後講話大聲起衝突，45歲沈姓男子與另一街友43歲鄭姓男子互嗆，沈男情緒失控，持預藏水果刀朝鄭男頸部攻擊，傷及喉嚨動脈，噴出大量鮮血，送醫幸脫離險境，沈男行凶後則逃離現場，半小時後被逮。警方依殺人未遂罪送辦。

根據現場街友描述，案發6日晚間8時許，被害者鄭姓男子與另一名街友坐在超商騎樓喝米酒聊天，嫌犯沈姓男子也在一旁喝酒，但已經喝茫了，現場兩方互罵，都說對方講話很大聲，沈姓男子一時情緒失控，拿出預藏水果刀，就朝鄭姓男子喉嚨猛刺，現場噴出大量鮮血，騎樓、牆壁滿是血漬。

警方將傷者鄭姓男子緊急送慈濟醫院開刀急救，目前無生命危險，喉部傷及7公分撕裂傷，小動脈大量出血。沈男行兇後逃逸 ，轄區豐川派出所動員警網，約半小時逮人，沈男酒測值高達1.56，在他身上起獲作案用水果刀。

針對市區、車站常有遊民（街友）聚集，恐形成治安隱憂，縣府社會處長陳加富表示，花蓮街友列管有9人，關懷戶有16人，有專責社工尋訪關懷，在低溫、高溫特報來時，縣府會發送保暖衣物睡袋、乾糧泡麵以及涼扇等物資。

陳加富表示，若已涉及治安危害之虞，依據社會救治法第17條，訂有相關處理流程，警方、社會處都可以先到場關心並且了解其戶籍資料，若有親屬家人會通知領回，但每一家庭情況不一樣，若不願意返家，仍會輔導給予尊重並列入關懷戶等。

陳加富說，街友問題各縣市都要面對，但仍要尊重人權，不能強勢驅離，除非影響私人領域（土地、房屋），若在公共場所出入，依法只能盡可能關懷輔導追蹤。