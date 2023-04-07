靜宜女大生至今已失聯第10天，她隻身出國已抵達緬甸仰光多日，林女故佈疑陣飛出國，外傳疑似會緬甸男網友，目的地是「KK園區」，其動機究竟為何，是否去從事詐騙工作或依親？警方都不排除任何可能性。

林姓女大生3月29日放學後，30日早上傳了一張早安圖給媽媽，隨後即自桃園機場搭機出境，她故佈疑陣，搭乘飛英國倫敦的飛機，在泰國中轉赴緬甸仰光後，失聯至今已第10天。

由於目前不是寒暑假期間，但林姓女大生租屋處大部分東西已搬走，似乎是有計畫的暫時離開。外傳林女此次出國是會緬甸男網友，目的地是「KK園區」，是否疑似要從事詐騙工作或依親，警方不排除任何可能性。

據悉，由於林女與前男友李男交往時共用手機，林女透過李男手機裡與緬甸男網友搭上線，讓她隻身踏上緬甸仰光之路。李男曾隱約知道林女認識了男網友，且人在國外，後來得知她要出國，也曾勸其要小心。

由於林女抵達緬甸已經數日，但仍處於失聯，目前警方積極清查其交友對象，希望透過抽絲剝繭以釐清真相。警方強調，目前就是先確定林女是否平安，待她回國後，若有涉及不法部分，再進行後續偵辦。

清水警分局副分局長林明瑤今日指出，警方已掌握目前林女入境仰光，正透過外交管道協助返台，初步排除遭人蛇集團控制，但出境詳細原因，是否牽涉詐騙集團等外力因素，正積極調查中。