戴義祥快60歲才來念大學，讓他感覺確實有點吃力，不但老花眼，記憶力也沒那麼好，每天回家都得熬夜念書才能跟上進度。（中華大學提供／王惠慧新竹傳真）

戴義祥（右）每周四中午都會帶著學弟妹在實習餐廳自製的便當到行政大樓叫賣。（中華大學提供／王惠慧新竹傳真）

活到老學到老！現年63歲的戴義祥目前就讀中華大學觀光學院餐旅管理學系，4年前準備當阿公的他，興起念大學的念頭，重返校園雖讓他吃盡苦頭，不但老花眼，記憶力也沒那麼好，每天回家都得熬夜念書才能跟上進度，但在勤能補拙下，戴義祥日前順利甄試上觀光學院碩士班，繼續挑戰念研究所。

戴義祥說，59歲才來念大學是為了圓年輕時的夢，國中畢業後就在工廠當學徒的他，半工半讀只念到高中畢業便沒再升學，退伍後到台北闖蕩，從鋼琴銷售員到壽險業務員，一路做到壽險公司業務處經理的主管職。

原本五子登科、生活幸福美滿的戴義祥，42歲那年毅然決定放棄在台北的一切事業，搬回新竹老家陪伴年邁的母親，並接手媽媽經營的「公園黑乾麵」小吃店，每天清晨4點就得起床，跟著媽媽張羅店裡大小事，但戴義祥卻不以為苦，也很慶幸當初的決定，雖然人生因此轉彎，但能陪伴媽媽走完最後的15年。

5年前，戴義祥的媽媽過世後，他的女兒也已懷孕即將臨盆，準備當阿公的戴義祥，才突然興起重拾書本念大學的想法。在家人全力支持下，他選擇到中華大學觀光學院餐旅系就讀，但重返校園剛開始卻讓他吃足苦頭。

戴義祥笑說，快60歲才來念大學，感覺確實有點吃力，不但老花眼，記憶力也沒那麼好，每天回家都得熬夜念書才能跟上進度。

不過，靠著驚人毅力，戴義祥愈學愈起勁，學業成績十分優異，也讓許多教授跌破眼鏡，現在每周四中午，他都會帶著學弟妹在實習餐廳自製的便當到行政大樓叫賣，甚至一間間辦公室親自拜訪推銷，讓師生留下深刻印象。

餐旅系副教授羅琪說，戴義祥總是最早到教室，很少缺席，分組報告時也很樂意與外籍生同組，最難能可貴的是，他能放下身段跟同學一起去宴會廳端盤上菜，也能跟著同學一起在實習旅館鋪床打掃，他的求學精神讓大家有目共睹。

「做什麼要像什麼，」戴義祥說，既然決定重返校園當學生，就要把學生該盡的本分做好，他很享受現在的大學生活，雖然從沒想過自己會繼續念研究所，也沒把握能取得碩士文憑，但能把握當下，活到老學到老。