天心私下個性和角色個性有反差。（MyVideo提供）

天心、温昇豪回歸主演。（MyVideo提供）

禾浩辰加入律政劇《最佳利益》第2季飾演痞氣十足的法務助理「姜智騫」，坦言演出該劇不容易，「開拍第一週我很緊繃，畢竟我是一個全新加入的角色，每天壓力都很大，除了台詞要背很多法條外，現場皮也繃得很緊，但智騫又是個很鬆的角色，所以剛開始拍攝滿痛苦的。」他感謝導演、製作人和前輩天心，每天都在「挖他的內心」、敞開他的心胸，在度過艱苦的一週後，變得比較能放鬆拍攝。

劇中，禾浩辰與天心飾演的王牌律師方箏搭擋，兩人有不少對手戲，禾浩辰分享，他和天心私下個性是劇中角色互換，私底下的天心更像活潑的姜智騫，而他比較像嚴肅的方律師，「我自己的個性是比較安靜、慢慢思考的人，天心姐則是很活潑、思維比較跳耀。」他也透露，天心有時候會在拍攝現場說「我好想演智騫喔！智騫真的很優秀、很好。」讓飾演該角的他忍不住直呼「我壓力也很大！」

談到天心和劇中飾演角色個性反差大，禾浩辰大讚「這個就是天心姐厲害的地方，方律師是個高冷、城府很深的人，但私底下的天心姐，是個開朗、對身邊的人都很客氣和善的人。」他還表示，和前輩相處過一陣子，無形中就會變得放鬆，天心在拍攝現場也會經常提出對角色的想法，讓彼此的演出更自然，互相激盪出更棒的演出火花。

被問及拍攝前有特別做什麼準備功課，禾浩辰表示，為了熟悉法務助理的工作，拍攝前自己一個人上法院旁聽，印象很深刻有個庭審，被告情緒很激動，很容易跟著同情對方，但又會不禁思考他會不會只是在演戲、裝可憐，「親身經歷去法院旁聽，深刻感受到當律師，要更理性去判斷每個事件，不能因為別人的情緒而左右你的理性。」

而拍完《最佳利益2》最大的轉變，他認為是在看待新聞上聳動的社會事件時，不會只是因標題而牽動情緒，會更理性、縱觀的去思考事件，了解事件的動機是什麼、為什麼會發生。

《最佳利益2-決戰利益》4月29日起每周六晚上9點將在MyVideo首播，每周六晚上10點起將在MyVideo上架新集數。