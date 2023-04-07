你最喜歡誰？

《超級瑪利歐兄弟電影版》今年4月5日上映，這部改編自《瑪利歐系列》的動畫電影，特別邀請到克里斯・普瑞特（Chris Pratt）擔綱配音，詮釋「瑪利歐」獨特的聲音，不少電玩迷及粉絲相當期待，預告片上線後，PTT 鄉民紛紛表示：「超想看的」、「突然超期待」、「超期待！好可愛唷！」、「希望能把各個電玩的世界觀和場景好好融合」、「居然連賽車都塞進來了」、「聽到『咚』的音效，瞬間進入玩遊戲模式」。

根據外媒報導，電影《超級瑪利歐兄弟》在4月5日上映後，首映週末票房估計將超過2.25億美元，其中，北美收入1.25億美元；專業影評網站「爛番茄」評價呈現兩極差距，影評僅54分，觀眾96分，而目前台灣網友影評多偏好評為主，認為各種彩蛋、角色音樂充分展現瑪利歐這經典電玩，值得老玩家回味，也值得帶小孩一起欣賞同樂。

瑪利歐是日本電子遊戲製造商「任天堂」所開發，除了紅白機經典的闖關遊戲之外，另外還有賽車、運動、RPG等系列存在，截至2020年，所有瑪利歐系列商品合計銷售量已超過5億6000萬份。同時日本環球影城、美國加州好萊塢環球影城也都在園區內打造「超級任天堂世界」，成為大人小孩都瘋迷的經典遊戲。這股瑪利歐商機似乎也稍微帶動任天堂股價，4月6日任天堂股價微幅上升0.095%，股利收益率約3.89%，據鉅亨網報導，Jefferies（傑富瑞金融集團）分析師Atul Goyal表示，若此回超級瑪利歐兄弟的電影賣座，可能成為推動股價上漲的潛在催化劑之一。

3C達人廖阿輝表示，瑪利歐相關遊戲和作品，除了內容持續更新之外，玩法上更是多元豐富，無論是傳統玩法或3D遊戲等等，皆讓許多老玩家、新玩家沈浸其中。而瑪利歐的玩家和粉絲，不僅橫跨許多國家，更是跨越好幾個世代，讓瑪利歷久不衰，同時其角色、道具、NPC相當多元，今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，整理出10大網友熱議的人氣角色（包含道具、NPC），來看看心目中的最愛有沒有上榜吧！

10. 咚奇剛

「咚奇剛」是官方重新正名的中文譯名，過去大眾稱為大金剛及森喜剛，善於攀爬，喜歡吃香蕉，但性格愚笨，經常在與瑪利歐起爭執後，即衝動綁架波琳。但咚奇剛本性善良，在多數作品中仍以正方角色出場，身上會有標誌自己名字縮寫「DK」的紅色領帶，被認為是任天堂最具標誌性的吉祥物之一。

「咚奇剛」中文譯名一直改變，讓許多喜愛牠的粉絲感到相當困擾：「咚三Ｘ，堅決擁護大金剛」、「也沒人叫森喜剛，反而叫大金剛」、「反正從以前到現在都叫他DK」、「個人超愛大金剛」、「大金剛有遊戲驢子在的一天人氣不會滅」。

9. 無敵星星

「無敵星星」雖然是道具，但人氣紅不讓，知名度更是高。當玩家取得該道具時，角色身上會閃閃發光，同時背景音樂也會變成明快的旋律，在一定時間內，玩家會變得所向無敵，任何攻擊都無效。「無敵星星」的人氣隨著日本環球影城推出星星爆米花桶時，再度攀升，其可愛外觀，再加上爆米花桶會發光，立刻成為不少人旅日必買商品之一。

許多網友對於無敵星星喜愛程度，隨著日本環球影城推出一系列周邊商品之後，更是有增無減，認為所有商品，只要加了星星就是可愛：「照燒雞腿無敵星星飯超可愛」、「無敵星星の爆米花桶也能發光」、「整個可愛到爆炸」、「星星的爆米花盒超cute」、「買了星星的爆米花筒，可以帶回來當小夜燈」。

8. 瓦利歐

「瓦利歐」台灣舊譯「壞利歐」，起初是以瑪利歐死對頭的身分出現，與瑪利歐沒有血緣關係，職業是奪寶獵人與壞利歐軟體公司社長，身形矮胖，最大特徵是有著蒜頭鼻及尖尖的閃電鬍，並戴有W字樣的黃色帽子，個性較唯我獨尊，任天堂也有開發以他為主角的遊戲《瓦利歐製造》、《瓦利歐樂園》。

有網友認為該角色很像兩津勘吉：「我小時候也比較喜歡瓦利歐」、「瓦利歐其實沒有很壞」、「超喜歡這隻」、「任天堂版兩津」、「怎麼看他跟兩津勘吉都是同一個模子刻出來的」、「瓦利歐世界觀的人設其實蠻香的」。

7. 害羞幽靈

「害羞幽靈」首次登場於《超級瑪利歐兄弟3》，不過，在耀西系列、路易吉洋樓系列遊戲中也有出場，取名為害羞幽靈是因為一旦玩家直視他，他就會害羞得捂起臉不動，但當玩家沒注意他們，就會再慢慢靠近玩家，玩家只要接觸到他就會被殺死，是個可愛又迷人的反派角色。

帶有尖牙的害羞幽靈，可愛模樣讓他擁有不少粉絲：「我最喜歡的是害羞幽靈」、「瑪利歐裡面最喜歡害羞幽靈王了」、「最近兒子迷上瑪利歐，超級喜歡害羞幽靈」、「還不會日文的我，給遊戲中的害羞幽靈取名為小白鬼」。

6. 耀西

很多人認為耀西是一隻恐龍，但角色設計者手塚卓志則表示牠是一隻烏龜，大鼻子是耀西的最大特徵，而他更是瑪利歐從小到大的好搭檔，主要是以瑪利歐的座騎身分作戰，可以吞下敵人與水果，同時也有自己的系列遊戲，是電子遊戲中最好的夥伴之一。

耀西可愛的外表，深受大人小孩喜愛：「耀西那麼可愛」、「耀西Ｘ打瑪利歐」、「耀西最可愛」、「我最喜歡恐龍耀西，每次玩遊戲都選他」、「最喜歡的角色當然是可愛的耀西呀」。

5. 奇諾比奧

「奇諾比奧」是碧姬公主忠實的臣子，屬於蘑菇王國的一員，最大特徵是有顆紅色圓點的蘑菇頭，族內有許多與其外貌相同的族人，與奇諾比珂是好拍檔，同時也經常協助瑪利歐，任天堂也有開發以他為主角的遊戲《前進！奇諾比奧隊長》，評價相當高。

可愛的外表，很受人喜愛：「很少有蘑菇頭那麼可愛的角色」、「我最喜歡蘑菇頭奇諾比奧」、「奇諾比奧實在是太奇葩，太可愛了」、「小小萌萌的很欠捏！超愛裝可愛在遊戲裡被踩頭，還會發出叫聲」、「最喜歡奇諾比奧，每次玩賽車一定都選他」。

4. 庫巴

「庫巴」是反派首領角色，為庫巴國的獨裁國王，外型有尖刺龜殼，會噴出火焰與火球攻擊瑪利歐兄弟，其攻擊能力和體型是龜族中最大者，所以成為龜族之王，治理庫巴國。庫巴性格暴戾，不過，以目前角色定位來看，庫巴似乎逐漸往和瑪利歐亦敵亦友的對手角色靠攏。

身為最經典的反派角色，許多玩家都相當喜歡：「喜歡庫巴巴的人多於瑪莉歐對吧」、「最喜歡大魔王庫巴」、「我最喜歡庫巴，畢竟庫巴是體型最大、攻擊能力最強大，龜族之王的頭號反派角色」、「我最喜歡庫巴，因為他夠酷」。

3. 碧姬公主

「碧姬公主」是蘑菇王國的統治者，是位金髮碧眼的公主，粉色洋裝是她的經典裝扮，雖然常被網友揶揄綁架頻率，被視為典型電子遊戲中的「遇險少女」，但其實她個性謙遜有禮，又善於交際，具有聰明和冒險精神的女性形象，很受女性玩家喜愛。

作為瑪利歐世界觀下主要女主角，追隨者不少：「若是公主角色，碧姬>黛西」、「我最喜歡碧姬公主，因為迷人又有智慧」、「最喜歡碧姬公主，公主快來救我」、「前陣子主題趴才剛扮過碧姬公主」、「碧姬公主！漂亮有智慧」、「最想成為碧姬公主！聰明美麗」。

2. 路易吉

路易吉是瑪利歐的雙胞胎弟弟，職業是水管工人，個性溫順膽小，主要穿著綠色工作服，頭戴L字型標誌的帽子，為瑪利歐遊戲系列的第二號代表人物。路易吉人氣相當高，被封為「綠的人氣者」。任天堂推出許多與路易吉有關的遊戲，像是《路易吉洋樓》、《路易吉醫生》、《新超級路易吉U》等，皆廣受玩家好評。

網友紛紛表示自己喜愛的原因：「我喜歡路易吉」、「我雖然比較喜歡路易吉，但瑪莉歐人氣真的很高」、「最喜歡路易吉，膽小又呆呆的模樣很可愛」、「我大兒子最喜歡路易吉」、「我最喜歡路易吉，很喜歡玩路易吉洋樓，他很單純可愛膽小」。

1. 瑪利歐

瑪利歐作為主角，人氣位居第一名不意外！他是居住在蘑菇王國的水管工人，主要穿著為紅襯衫配藍色工作服，戴著有M字型標誌的帽子，身高偏嬌小，個性善良、樂觀、充滿正義感，多次挫敗庫巴綁架碧姬公主的計劃，是一位勇猛的英雄，其相關遊戲系列合計已在全球賣出超過5億份，被認為是史上最成功的遊戲角色之一。

網友分析瑪利歐人氣歷久不衰主因：「他長得很討喜啊」、「他是象徵啊」、「親和力很高」、「瑪利歐就是遊戲界的uncle Sam」、「我喜歡瑪莉歐本人啊！有種親切感」、「人設很討喜」、「我童年最愛的遊戲人物，在畫紙上常常畫瑪利歐」。

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年03月30日至2023年03月29日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『瑪利歐系列角色、NPC、道具』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統