許淑華率領縣府團隊召開就職100天縣政記者會，幼兒園學童唱跳開幕表演展現城市活力。（楊靜茹攝）

許淑華就任100天，幼兒園小朋友獻上一束花，許淑華笑開懷。（楊靜茹攝）

許淑華召開就任100天縣政記者會，南投縣議員簡千翔、林儒暘等人出席，強調許淑華施政大家有目共睹。（楊靜茹攝）

南投縣議員簡千翔、林儒暘肯定許淑華，也提出建言，期許更多青年、親子友善政策。（楊靜茹攝）

南投縣長許淑華召開就任100天縣政記者會，提出40項縣政亮點，強調：「面對民眾需求、勇敢承擔，帶動南投全面發展，成為全齡宜居的快樂城市。」並宣布外勤消防員超勤加班費今年將調高到1萬7千元。南投縣議員簡千翔、林儒暘等人肯定其施政拼勁，期許縣長改造城市環境，提出更多友善青年政策，實現全齡宜居目標。

許淑華表示，100天時間不長，但縣府做了很多事，除協商6個縣市以互惠方式協助處理垃圾，3月起每日外運垃圾從原先100多噸提升至200公噸，年外運量8萬多公噸；針對交通、社福、文教、產業、醫療、環保綠能等，已提出40項縣政「熱身」。

許淑華宣布，體恤消防員執行防救災辛勞，外勤消防員超勤加班費今年將從1萬4千元調高到1萬7千元，並逐年達到行政院核定的1萬9千元目標；增補警察員額87人，派出所逐步恢復24小時運作。人才和縣民福祉息息相關，幫南投留住人才，才能提供縣民更好的服務。

許淑華說，選舉時她提出｢宜居城市」政見獲得支持，縣府團隊努力兌現承諾，雖然縣長工作比當立委還忙，但是「我做得非常開心」，很享受各種工作挑戰，例如民眾反映租金、罰款臨櫃繳納，對老人家很不方便，立刻指示團隊設法簡政便民，提供各式繳費方式，甚至數位科化處理，提升效能。

「讓縣民知道縣府正在做什麼，期盼各界支持、鼓勵。」許淑華說，3月縣府債務還本11億餘元，人均負債降1.67萬元，除規畫南崗工業區擴大，將推動中興交流道附近都市計畫案、噗噗共乘計畫、3大轉運中心、露營區合法化，繼南投市青年宅，草屯、竹山也要蓋青年宅，建置購票平台、擴建停車空間，籌建縣立美術館、國民運動中心等，帶動南投全面發展，朝全齡宜居目標邁進。

民眾黨籍南投縣議員簡千翔指出，許淑華就任100天真的做很多事情，大家有目共睹，不過南投相較鄰近縣市確實落後，如南投垃圾囤積、人口逐年減少等問題，建議多提出青年、親子友善政策。國民黨籍南投縣議員林儒暘強調，將監督、協助縣府將縣政做好，為縣民創造最大福祉。

民進黨籍南投縣議員沈夙崢說，府會和諧、互相合作是共識，但也不能失去監督力道和平行溝通機會，強調「良性競合才能讓南投蛻變」。