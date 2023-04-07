▲基隆市議長童子瑋表示，透過參訪台北交流，讓未來基隆的建設更好。（童子瑋辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市議會與市長謝國樑7日前往台北市參訪市府轉運站、貓空纜車等建設，並在北市府聽取簡報，包含市府轉運站建置與營運、貓空纜車施工與營運。議長童子瑋表示，很高興在這邊帶著基隆市議會同仁，以學習的心情，監督的態度，來與台北市政府交流。基隆是空間有限的港都，如何發揮創意與實踐規劃是為政者的必修課，未來議員們會繼續學習，願今日交流的養分共同造福北北基市民。

童子瑋指出，基隆是北方國門、起點城市。去年舉辦城市博覽會，受到全台注目，在市中心港區，完成了二三十年沒辦法完成的市港再生標竿計劃，包含軍港西遷、東岸郵輪旅客中心、郵輪廣場、海洋廣場、西岸的國門廣場、西二三倉庫、城際轉運站、西岸纜車等規畫，及招商中的會展旅運智慧大樓，就是要讓國際旅客與台灣民眾看見，基隆如何蛻變成為北台灣的海洋國門。

童子瑋說，相比台北市基礎建設完善，基隆的建設包含交通，仍在起步階段。過去十年內，府會一步一腳印改造基隆，才讓基隆有了許多改變的契機。童特別期待下午的貓空纜車的行程，因為基隆「西岸纜車計畫」是基隆中山區居民引頸期盼多年的改變曙光，也是搭起基隆東西兩岸立體交通網路的重要里程碑、步行港區最後一塊拼圖。議會在去年首度編列了今年度1255萬的西岸纜車經費，讓西岸纜車願景終於跨出第一步。

童子瑋舉例，像是熱門的太平青鳥書店，是中山區唯一公車無法抵達的地方，透過纜車可以改善交通、發展商機，若再延伸到大德國中廢校區與教育電台，闢建觀光旅遊軸線，效益更大。

童子瑋強調，目前太平青鳥與基隆地標旅客人潮暴發，但停車狀況讓當地居民苦不堪言，若城際轉運站、西岸纜車、基隆捷運的工程完工，那外地通往西岸的交通線將徹底被打通，抵達基隆地標再也不需要用私人運具，基隆市中心與西岸的交通將看見曙光。