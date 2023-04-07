新北市長侯友宜近來展現勇於承擔態度，中廣董事長趙少康則向黨中央喊話，再不徵召，國民黨就不用選了。對此，侯友宜今（7）日表示，在黨的機制下，相信黨會睿智的去面對所有挑戰，凝聚所有人的力量，提出更好的方法，為國家、為人民解決所有的問題，一切都是團結共同面對。

據傳，侯陣營擔心民進黨藉機操作「侯郭爭」，製造黨內紛亂。侯友宜強調，政黨和個人沒那麼重要，台灣最需要是團結，一切政治紛擾及不必要的對抗，都不是台灣人民要看到的。每個人站在自己的工作崗位上，把國家人民的利益排在最前面，面對現在台灣情勢非常嚴峻的時刻，大家最重要的是團結，這才是我們該做的事。

媒體追問侯友宜，傳聞郭台銘訪美前國民黨主席朱立倫曾去拜訪，是否擔心兩人聯手「卡侯」？侯友宜說，朱主席非常認真也非常用心，在凝聚所有人的力量，也期待因為他的睿智的領導，讓所有人不但能凝聚力量，為國家、為人民能夠做出最大的貢獻。