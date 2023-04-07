中國大陸長影音巨頭和短影音巨頭休戰。4月7日，騰訊視頻與抖音集團宣佈達成合作，雙方將圍繞長短影音聯動推廣、短影音衍生創作開展合作。騰訊視頻將向抖音授權其享有資訊網路傳播權及轉授權權利的長影音。此外，騰訊視頻與抖音還明確了短影音衍生創作的方式、發佈規則，共同促進短影音的創作、傳播。

騰訊視頻表示，將秉承開放創新的態度，以滿足用戶需求為中心，致力於優質內容的開發及生態合作的拓展。這次合作將為高品質短影音內容的創作與傳播提供充分保障，從而推動視聽產業優質內容池不斷擴容，最終為用戶創造更美好的視聽體驗，這也為視聽產業在創新使用影視內容版權使用方面邁出了重要一步。

抖音方面表示，短影音已經成為影視作品宣傳推廣的重要形式，過去幾年，抖音助力眾多影視作品，讓優秀內容被更多觀眾看到並喜愛。一直以來抖音尊重知識產權，積極尋求與長影音平台更好地合作。抖音期待此次攜手成為長短影音行業互利共贏的又一重要探索，實現影視行業、影音創作者、用戶和平台的多方共贏。

此前，長短影音平台之間就影視版權爭議不斷。去年10月26日，西安市中級人民法院就《雲南蟲谷》案作出一審判決。法院認為，抖音平台上有大量用戶對涉案作品實施侵權行為，需賠償騰訊經濟損失及合理費用3240餘萬元人民幣，刷新大陸法院網路影視版權案件賠償記錄。

公開資料顯示，《雲南蟲谷》為騰訊公司旗下企鵝影視出品的懸疑冒險網路劇，改編自天下霸唱小說《鬼吹燈之雲南蟲谷》。

2021年12月15日，中國國家廣播電視總局發佈《網絡短視頻內容審核標準細則（2021）》（下稱《細則》）被稱為短視影音最嚴新規。《細則》中提到，不得未經授權自行剪切、改編電影、電視劇、網路影視劇等各類視聽節目及片段。