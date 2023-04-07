台中市政府警察局刑大7日舉行破案記者會，並查扣相關贓證物，在記者會上陳列展示。（張妍溱攝）

台中市政府警察局刑大7日舉行破案記者會，並查扣相關贓證物，在記者會上陳列展示。（張妍溱攝）

台中在地「飛虎幫」去年因涉及虛擬貨幣交易恐嚇案遭警破獲，日前有不良分子自稱「飛虎幫」成員，林姓主嫌帶一群小弟到某租車行滋事，被害人心生畏懼報警，刑大偵四隊獲報循線將林等6人逮捕；警方7日舉行破案記者會，自3月9日至4月8日期間執行掃黑專案，治平對象10件50人，查獲非法槍械案6件6人、重大毒品案7件8人、詐欺車手85人、詐團31件202人，強力管理肅清，不讓黑幫在台中為非作歹。

刑大偵四隊長林宏霖指出，40歲林姓主嫌為首的暴力集團，自稱「飛虎幫」新秀成員，經常於臉書炫富、誇耀勢力，藉以招攬、吸收小弟，因日前租車與業者發生口角，竟率眾恐嚇示威，惡行嚴重影響社會治安，經警方檢肅到案後依妨害自由罪嫌等移送台中地檢署偵辦。

另市警第六分局於3月17日網路巡邏，發現有男子遭囚禁於某汽車旅館內遭毆打影片，循線查案發地點，派員前往攻堅，迅速逮捕涉案鄧姓等4嫌，經查鄧嫌疑因債務糾紛，竟夥同友人拘禁暴力毆打許男，全案依妨害自由、強制、傷害等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

第六分局於專案期間查獲報王姓男子涉嫌改造槍枝，於3月29日至王嫌住處搜索，當場查扣改造手槍1枝、模擬槍1枝、改造半成品手槍1枝、子彈9顆、槍枝零組件及鑽孔機等改造器具1批，全案依槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送台中地檢署偵辦。

針對掃黑行動，台中市刑大大隊長林明佐指出，警方動員2648名警力，查扣各式槍枝10枝（非制式手槍7枝、模擬槍1枝、空氣槍2枝）、各式子彈84顆、毒品咖啡包2920包、K他命15包、749萬餘元及棒球棍11枝、手指虎1支、辣椒噴霧器5罐、木製刀劍1把、高爾夫球桿1支、手機31支、本票、現金支借單等證物。

中警今年3月成立「掃黑中心」以來強力掃蕩黑幫，查緝非法槍械，首創由刑警大隊長擔任召集人，副大隊長擔任執行秘書，下設「行動組」、「專案組」、「秘書組」等任務編組，整合黑幫犯罪情資，並統合轄下各分局掃黑小組，擴大「掃黑專責隊」編組以提升掃黑效能，並針對關鍵對象實施重點打擊，以壓制黑道幫派氣焰。