新北市一位52歲男子長期被鼻塞、流黃鼻涕和慢性咳嗽等症狀困擾，早上起床常有膿痰，平時也聞不到味道，因此到恩主公醫院耳鼻喉科就診，醫師透過內視鏡檢查發現，男子兩側鼻腔長滿鼻息肉，導致鼻涕倒流，造成喉嚨刺激和咳嗽，經藥物治療仍無明顯改善，醫師便建議手術治療，最終逐漸恢復味覺。

恩主公醫院指出，鼻竇炎是鼻子感染或受到刺激，導致鼻腔粘膜腫脹，鼻竇開口阻塞，分泌物累積在鼻竇造成感染和發炎。

恩主公醫院耳鼻喉科醫師郭哲麟說，臨床上常見的症狀有鼻塞、膿鼻涕、鼻涕倒流、咳嗽等，嚴重會造成嗅覺低下，若煮飯燒焦或瓦斯外洩等意外發生，聞不到味道將會導致嚴重意外。

郭哲麟解釋，鼻竇炎可分為急性鼻竇炎、慢性鼻竇炎，急性鼻竇炎也會因上呼吸道感染併發，大部分在藥物治療後就會改善，不過症狀若持續六周以上，內視鏡檢查也有看到鼻息肉，則可能是慢性鼻竇炎。

慢性鼻竇炎開始會採用藥物治療，輔以鼻噴劑，若沒有良好成效就會建議病人接受手術，目前手術是採內視鏡手術，將鼻孔病變的黏膜組織去除，恢復鼻竇暢通，顏面不會有傷口，搭配鼻部動力螺旋刀還可減少術中出血，維持正常黏膜組織與功能。

郭哲麟說，慢性鼻竇炎在手術後多能痊癒，但需要保養才能避免復發，手術後須規律沖洗鼻腔，才能將鼻中刺激物、血塊和結痂洗出，加速鼻腔黏膜的復原速度，並定期回診檢查恢復狀況。

郭哲麟表示，隨著口罩解封，民眾罹患上呼吸道疾病的機率相對提升，因此建議民眾若不慎感冒超過10天仍沒有痊癒，持續流黃鼻涕，可能是併發鼻竇炎，建議提早就醫。