每年的4月7日是世界衛生日(World Health Day)，主要是為了引起世界對衛生、健康工作的關注，提高人們對衛生領域的素質和認識。今年世界衛生日主題是「人人健康」(Health for All)，衛福部長薛瑞元今日率各司署一級主管於晨會時，特別穿上2023 世界衛生日圖騰T恤，一起倡儀「Health For All in Taiwan，健康活力 No.1」，與世界衛生組織同步響應「2023世界衛生日」。

薛瑞元呼籲全體國人珍惜健康，遵循健康的生活方式，同時也關心身邊的親友，讓正確的健康生活觀念惠及更多人。他也強調，在過去3年的疫情陰影下，台灣已向世界證明台灣能與各國併肩對抗疫情，因此包括世界衛生組織（WHO）在內的世界衛生大聯盟中，台灣不能缺席。

中央健保署長石崇良亦表示，今年適逢全民健保實施28周年，台灣全民健康保險覆蓋率已達100 ％，每位民眾享有從出生到終老、從預防保健到長期照護等各種質優的醫療照護服務。對許多國家而言，台灣的健保制度正是一個實踐世界衛生組織倡議全民健康覆蓋的典範，提供全體民眾全人的醫療照護，不遺漏任何一人，使得疾病不再成為造成貧富差距的主要原因。

健保的醫療給付範圍從一般疾病到罕見疾病、癌症等重大傷病、從中醫到新醫療科技、CT、MRI檢查及機械手臂開刀手術都包含在內，也針對不同群體，提供慢性病整合照護及居家醫療等整合照護，達到全人照護的目標。石崇良也指出，台灣除了是全球第1個推行全民B型肝炎疫苗政策的國家，更自2017年起將Ｃ型肝炎口服藥納入健保給付，以具體行動響應WHO，於2030年消除C肝80 ％的目標。尤其在新冠肺炎重大公共衛生問題爆發之際，更癌症完整的保險制度與健全的醫療體系，遏止大流行的模式，讓社區生活正常運行，足供國際學習取經與借鏡。

我國支持聯合國於2015年9月所通過的「2030永續發展議程」，以及世界衛生組織呼籲各國在2030年前達到全民健康覆蓋(Universal Health Coverage)的目標。石崇良指出，今年28周年健保署的願景為「SDGS」，亦呼應聯合國永續發展目標的英文縮寫(Sustainable Development Goals)。

健保署的SDGS代表：跨域整合（System integration）、數位科技（Digital technology）、夥伴關係（Great partnership）及財務健全（Sound finance），此四大面向為未來健康照護推動的主軸。石崇良表示，健保署體認與全球國際社群組織合作交流的重要性，未來將積極與國際衛生政策接軌，打造全人全程健康照護，繼續為營造全民健康、平等、公正的社會而努力，成為全球實踐WHO所倡議Universal Health Coverage及Health for All的最佳典範。