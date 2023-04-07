解封之後各類旅遊團令人目不暇給，有旅行社看好頂級旅遊商機，推出奢華南極旅遊，包括「樓中樓」房型郵輪、米其林三星級菜單，並主打「魚子醬吃到飽」。明年12月啟航，17天行程早鳥價69.9萬元起。

雄獅旅行社與元本旅遊合作推出極地遊輪Seabourn Pursuit「南極追夢號」，該旗艦探險船隸屬於Seabourn奇寶遊輪船隊。「南極追夢號」耗資超過70億元打造，將於今年8月下水，是南極遊輪中最大噸位的2萬3000噸，船員乘客比接近1：1，並有26名探險專家隨船。雄獅旅遊表示，船上最小艙房就超過10坪，所有艙房都配備陽台、浴缸和獨立衣帽間，並聘請擁有2間米其林三星餐廳的主廚Thomas Keller設計菜單；另外和美國魚子醬品牌Regiis Ova合作，乘客24小時都能免費品嘗魚子醬。

雄獅旅遊發言人賴一青表示，2018年推出台灣首度南極包船行程，當時甫開賣最高艙房就秒殺、且瞬間完銷80％。後疫情時代高端旅遊需求更是增加2至3成，且旅客開始選擇出遊天數高、定點深度且完整的旅遊型態，因此此次推出「南極追夢號」旅遊產品。

「南極追夢號」行程即日起開賣，7月31日前每人69.9萬元起，前30名贈送南極潛水艇體驗。