大陸央視新聞用戶端7日報導，江蘇省徐州市中級人民法院6日一審公開開庭審理被告董志民虐待、非法拘禁案，被告時立忠、桑合妞拐賣婦女案和被告譚愛慶、霍永渠、霍福得拐賣婦女案，7日作出判決，判處八年至十三年不等有期徒刑，併科罰金。

判決認定董志民犯虐待罪，判處有期徒刑六年六個月，犯非法拘禁罪判處有期徒刑三年，數罪並罰，決定執行有期徒刑九年；認定被告人時立忠、桑合妞、譚愛慶、霍永渠、霍福得犯拐賣婦女罪，分別判處有期徒刑十一年、十年、十三年、八年六個月和八年，併科罰金。庭審中，被告人董志民、時立忠、桑合妞、霍永渠、霍福得表示認罪、悔罪。

法院審理查明，1998年初，被告時立忠、桑合妞以治病等為名將被害人「小花梅」（化名）從雲南省福貢縣子里甲鄉亞谷村拐騙至江蘇省東海縣，後二人將小花梅以5000元（人民幣，下同）賣給該縣農民徐某東（涉嫌犯收買被拐賣的婦女罪，因超過追訴時效，依法未予追訴）。小花梅與徐某東共同生活至同年5月上旬後去向不明。同年6月，被告譚愛慶及其妻李某玲（因在犯罪中所起作用較小、情節較輕，且超過追訴時效，依法未予追訴）將在河南省夏邑縣駱集鄉潭窪村發現並收留的小花梅，以3000元賣給被告人霍永渠、霍福得。霍永渠、霍福得將小花梅帶至豐縣歡口鎮，經劉某柱（因在犯罪中所起作用較小、情節較輕，且超過追訴時效，依法未予追訴）介紹，以5000元轉賣給董某更（已故）及其子被告人董志民。

被告董志民將小花梅帶至董集村家中共同生活。剛到董家時小花梅生活基本能夠自理，能與人交流，但有時存在癡笑、目光呆滯等表現。1999年，二人生育長子。2011年至2020年，二人先後生育七個子女。2011年、2012年小花梅生育二子、三子後，精神障礙症狀逐漸加重，2017年生育六子後病症更加明顯。其間，董志民僅於2013年上半年帶小花梅到鄰縣鄉鎮醫院門診開藥治療，後再未送醫治療。2017年7月至案發前，董志民還對小花梅實施了布條繩索捆綁、鐵鍊鎖脖等虐待、拘禁行為。此間，小花梅的飲食起居得不到正常保障，時常挨餓受凍，居住場所無水電陽光，生活環境惡劣。董志民的虐待行為，致小花梅人身健康遭受重大傷害。經鑒定，小花梅患有精神分裂症（衰退期），被評定為精神障礙二級。

徐州市中級人民法院認為，被告董志民虐待家庭成員，情節惡劣，構成虐待罪，且致小花梅患精神分裂症不可逆轉，具有致被害人重傷的加重情節；董志民非法剝奪小花梅的人身自由，構成非法拘禁罪，依法應數罪並罰。被告時立忠、桑合妞、譚愛慶、霍永渠、霍福得拐賣婦女，造成嚴重後果，構成拐賣婦女罪。被告董志民、時立忠、桑合妞係坦白，霍永渠、霍福得係自首，依法可以從輕、減輕處罰；譚愛慶係累犯，依法應當從重處罰。