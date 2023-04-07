法新社報導，距COVID-19首次現蹤已超過3年，但關於疫情起源的爭論卻仍持續。
疫情溯源在科學界乃至美國政府機構間都出現分歧，一說是病毒從自然界由動物傳染人類，另一說是病毒可能是從武漢的實驗室所外洩，中方嚴厲駁斥後者。
上月底浮現新的證據，顯示從第一批COVID-19病例爆發地附近中國武漢華南海鮮市場所採集樣本，有貉的DNA與新型冠狀病毒混在一起，增添病毒是來自動物傳人而非實驗室外洩的證據。
意外發現基因資料的研究人員表示，資料支持病毒源出自然由動物傳染給人、武漢的市場就是疫情起源點的理論，但尚不能百分百證實。
世衛技術組負責人范科霍芙（Maria Van Kerkhove）今天告訴媒體，新資料固然提供「線索」，但沒有明確給出答案，堅稱「2020年1、2月蒐集的資料，至今已超過3年」，本應老早就分享給外界。
她說：「沒有訊息、沒有資料進行適當評估，我們很難給出具體答案。且目前為止，我們還沒有關於疫情是如何開始的答案。」
她表示中國傑出科學家們肯定已進行更多的研究，並在研究中蒐集更多可能的相關數據。
她說：「我們知道他們那裡還有更多訊息。」
「我們需要科學家、公衛專家及各國政府分享這些資訊。這不是說著玩的。」
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