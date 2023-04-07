「新科技與營業祕密、國安資安法制」公益演講，共有6大主題討論營業祕密，在台北市仁愛路一段17號10樓青少年育樂中心大樓舉行。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

新科技影響生活、產業發展與法制環境，當網路成為生活一部份，大數據對企業保有營業祕密形成挑戰。台北醫學大學醫療暨生物科技法律研究所與台灣無形資產鑑價學會7日舉行「新科技與營業祕密、國安資安法制」公益演講，邀請多位專家學者演講與座談，共分6大主題探討營業秘密，歡迎各界參與。

台灣無形資產鑑價學會秘書長陳櫻琴表示，TikTok／抖音在全球風行下，除美國禁用外，依5日外電報導，英國主管機構資訊委員會（ICO）調查發現，2018至2020年TikTok違反資料保護法，未經父母同意使用13歲以下兒童個資，處1270萬英鎊罰款。另根據雲林科技大學科技法律研究所教授楊智傑收集研究，印度已全面禁用大陸59種APP，包括TikTok、微信和UC瀏覽器等。主要動用資訊科技法第69A條。

而美國嘗試援用國際緊急經濟權力法（IEEPA）禁用TikTok，但至今因沒有一般性個資保護法規，除公部門禁用外，是否及於民間禁用，社會意見正反不一。不過川普政府期間曾有「華為禁令」與「TikTok禁令」等，拜登政府上任後，因法院有部分判決指出行政部門違法，於2021年6月撤銷該2個禁令和其他大陸軟體禁令，包括支付寶、CamScanner、QQ錢包、騰訊QQ、 微信支付等。

縱然如此，美國外國投資委員會（CFIUS）並要求字節跳動公司出脫TikTok公司股權的命令，可見此一禁用與否的問題，美國還在發展中。至於歐盟態度，官方一律禁用，並展開調查TikTok是否侵犯個資，主要關切的本質有三，一是國安考慮，會不會造成官員個資或政府資訊外洩，二是影響民主選舉，利用扭曲的訊息影響政局，三是消費者保護，擔心消費者個資保障不足。這些討論，楊智傑在7日的演講「印度、美國、歐盟禁用TikTok的國安、資安爭議」會有詳細說明。

我國產業間諜影響各行各業，特別是洩漏營業祕密至大陸競爭者，影響產業發展，國家安全法和兩岸條例在2022年針對外國勢力有系統收集台灣公私部門情報，強化管理和處罰。營業祕密法修正草案在立法院有各黨提案，均顯示此問題的重要性。

「新科技與營業祕密、國安資安法制」公益演講，共有6大主題討論營業祕密，在台北市仁愛路一段17號10樓青少年育樂中心大樓舉行，邀請第一線執法檢調人士、高科技IP訴訟律師和學者專家探討，歡迎各界參與。