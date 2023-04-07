謝承均（中）喝啤酒慶生。（三立提供）

王振復（右）獻上蛋糕為謝承均祝壽。（三立提供）

劇組演員驚喜為謝承均慶生。（三立提供）

謝承均到泰國景點祈福。（三立提供）

謝承均正在泰國拍攝三立最新八點檔復仇大戲《天道》，昨（6日）恰逢他生日，拍戲之餘，同行演員曾智希、張銘杰、王耿豪、王振復與劇組一同為他慶生。

讓謝承均開心表示：「今天是我的生日，雖然是在工作中，不過心情上還是很開心的，因為這次在泰國曼谷度過，是很特別的經驗。」連特地同行的陳志強也出席，他笑說：「我來泰國最大目的就是為了幫你慶生，不是為了智希，因為仔哥平時很照顧我們，是一位很慈祥的前輩。」

謝承均這次在《天道》中角色相當吃重，被賦予扛收視眾望，他的生日願望幾乎都送給這檔戲，希望戲劇上檔後有好成績。而出國拍戲相當累，幾乎都在搶拍，每天5點就要起床梳化，謝承均還笑說好久沒看到日出。

昨晚拍攝一場謝承均和曾智希兩人到舞廳跳舞劇情，曾智希第一次換上泰服沙龍現身，未料到戲拍一半，原班人馬加上劇組人員又再次為謝承均慶生，連眷屬陳志強都又再出現，與老婆搶親壽星。

下戲的王振復和張銘杰還特別趕到現場，並準備一手泰國啤酒請壽星，「儀式感很重要，絕不能少。」感謝之餘，謝承均因為要繼續拍戲只淺喝一口，他笑說一直猜會有慶生，但拍到最後心中想：「奇怪，這麼晚了怎沒反應。」再加上導演趕拍，也就不敢多想。

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