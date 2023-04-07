台灣房價高，不少人觀望很久才敢出手。一名網友分享，近期想要買房，好不容易找到一間很心儀的房子，去看了3次都很滿意，本來想要砸錢買了，但家中長輩知道以後卻要他再等等，沒想到等著等著，這間「夢中情房」就被別人買走了，讓他既懊悔又難過，引起網友熱烈討論。

一名網友近日在PTT上分享，他計畫要買房子，去年底看到有人要出售一間屋齡2年的新房子，前後一共去看了那間房子3次，每次看完都很滿意，回家找長輩們討論該不該下手，結果長輩卻勸他再等等，因為房價可能會跌。

原PO表示，想著長輩的經驗比較多，因此他也就乖乖聽話了，沒想到這一個「再等等」，最後卻把房子等沒了，最近再次詢問這間他心儀已久的房子的狀況，對方卻說早在農曆年後就有人買走了，讓他聽了超級難過。

不少網友見狀留言安慰說，買房這樣是正常的，就只能說緣分不夠，多看看還會有更好的物件出現的。「沒關係，得失心不要太重」、「就沒緣份呀！下次看到很想買的房子，長輩跟你說再等等，你就別等」、「會等的，其實就是沒那麼喜歡，所以放寬心吧！」

另有網友則說，買房一大筆錢，保守謹慎是好事，但畢竟不是家裡面的長輩出錢，如果以後看到很不錯的選擇，長輩的話就當參考即可。