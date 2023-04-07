中研院前院長李遠哲今天以受邀至全國NGOs會議以「氣候變遷與人類的未來」為題分享時表示，其孫女問他「這麼努力達到淨零碳排是想留下更好的未來嗎？」，但其實2050淨零碳排、升溫1.5度c的世界仍是不理想的世界，且依國發會2030年減碳規劃僅減少23％至25％，「這樣2050年絕對走不到淨零排放」。

李遠哲表示，過去二氧化碳濃度從未超過300 ppm，未料工業革命後，二氧化碳加劇排放，1950年後已超過300ppm，至今已超過400ppm，快到不能忍受的濃度，而二氧化碳濃度增加後使地表熱能更不容易排放，致使全球暖化，且海水升暖、冰層融化、海平面上升，致使沿海城市淹水，發生後將無法在幾個世紀內逆轉，且使許多物種消失、影響人類生存。

李遠哲說，全球暖化不是將會發生的事，而是已經降臨，極端氣候、乾旱帶來的森林大火、台灣南部乾旱，土石流及水災已屢見不鮮，因此世界共識為控制升溫在1.5度及2050淨零碳排。

李遠哲提及，其孫女問他「這麼努力達到淨零碳排是想留下更好的未來嗎？」，但其實2050淨零碳排、升溫1.5度c的世界仍是不理想的世界，即使淨零碳排地球一樣會很糟糕，但更可悲的是台灣甚至沒有跟上，但最近的會議甚至已提到2050負排放、溫度不上升等。

李遠哲強調，還有一些時間還沒有太多時間，且不做就太遲了，應從減少消費、更儉樸的生活，目前推動的路徑仍是不理想的道路，「你們都被騙了」。

李遠哲呼籲，總統大選將近，如果只想處理如果只想處理今後幾年的事不要選他，而是要選會設身處理的人。

針對國發會訂出2030減碳目標為23％至25％，李遠哲會後受訪時說，2030年大家應該要減半或至少45％，目前的路徑在2050年絕對走不到淨零排放，政府還要努力，且2050年要走到負排放才能有更理想的世界。

李遠哲說，曾跟領導團隊討論此議題，但卻稱2024年後不是他們的事，沒有遠見是不好的，且目前總統府階層的人想的太近沒有想到太遠，對目前的團隊相當失望，希望新的候選人能有更大的遠見。