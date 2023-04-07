劉子賢出獄後常捐助物資給弱勢團體，圖為他到東豐地下道捐物資的身影。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

劉子賢為報仇，一直有在鍛鍊身體。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

有永康狂人之稱的劉子賢綽號「囝仔昌」，2014年因與海線角頭「紅龜仔」洪政軍爆發糾紛，遭剁掉雙掌後丟包醫院，聳動案情令他聲名大噪，劉因案入獄一度欲尋短，在獄警鼓勵下打消念頭，支持他等待出獄的動力，只有報仇的念頭，不料今年對方涉嫌學甲88槍擊案入獄，劉6日凌晨亦因車禍意外傷亡，這場道上將掀起的腥風血雨因此落幕。

39歲劉子賢是當年駭人聽聞新化斷掌案被害主角，他遭斷雙掌丟包後雖撿回一命，卻背負艱難的斷掌人生，感到生不如死，更不滿對方放話他是黑吃黑才遭斷掌，入獄後曾打算輕生，在獄警安慰下作罷，但支持他活下去的念頭，一直是「報仇」兩字。

劉子賢先在獄中投書媒體，曾寫道「我沒想過會活多久，只想當個讓社會留戀的人」，要求為他平反黑吃黑的指控，他並爆料恩怨起因為「紅龜仔」綁架W酒店綽號「鑽石」的李姓小姐，要向李女的男友勒索300萬，自己出面阻止遭認為是「擋人財路」，才有後來在中秋節前夕洪約他烤肉的「鴻門宴」。

劉子賢回憶當時被「紅龜仔」持槍抵住時，仍不願屈服回嗆，對方因忌憚他懂得改槍，擔心他日後報復，才將其雙掌斬斷。他投書時曾信誓旦旦附帶澄清「其實我不會改槍」。

劉子賢去年8月出獄，一邊帶著小弟們四處捐物資給弱勢團體作公益，一邊積極鍛鍊身體，尋求醫療裝回義肢雙掌，做好報仇準備。

無法釋懷斷掌事件，劉男總以「畜生」稱呼洪男，在洪犯下88槍擊案後，他擔心對方被補入獄，自己無法復仇，一度以個人名義在臉書社團粉絲頁發文約戰洪男在永康大灣見面，但未獲回應。

洪政軍落網後曾向警方表示，劉男在斷掌前圍事夜店，行事作風囂張，引來道上兄弟不滿惹上殺機。雙方互指對方不是。

劉男6日車禍意外過世，驚動台南許多道上兄弟，他的好友都在臉書上發文哀悼，不過台南一場可能發生的道上腥風血雨，也就此落幕。