鄭宜農今（7日）宣告脫離火氣音樂，自立門戶成立全新音樂品牌「邊走邊聽有限公司」，這個決定不僅獲前公司火氣音樂員工都支持，連老闆、她的前夫楊大正都贊成，鄭宜農笑說：「甚至連成立公司的時間點都是他（大正）主動跟我提。大家（員工）還傳訊跟我說，如果需要投資理財上協助，都很樂意幫忙，感覺是背後支持的好夥伴。」

鄭宜農搖身一變成為老闆，同時推出新歌〈金黃色的〉當成自家公司成立後遞出第一張名片，為出道16年的自己寫下全新事業里程碑；她透露未來還是會跟火氣音樂密切合作，「發行、音樂相關都還是會找他們，未來還是並肩作戰的好戰友」；現實生活中的鄭宜農在面對人生成長這塊，剛邁入36歲的她也以新歌砥礪自己要變得更好更完整活出自己。

她坦言在發行上一張《水逆》前就萌生「獨立」念頭，歷經這幾年疫情、長時間思考後，決定在邁入36歲之際成立自己的音樂品牌，透過獨立學習來完成未來工作上的新目標，她笑說：「人走到一個36歲，也該獨立了！」剛過生日的她更把發現自己第一根白頭髮當成意外收穫，不但完全不怕被說「老」，還把白頭髮視為成長軌跡，她興奮地說：「其實我很想變老，因為感覺時間在自己身上留下痕跡是件值得驕傲的事！」

鄭宜農透露在歌手轉換身份間遇到最大的困難正是「管錢」，為了成立新公司及新單曲製作，投下積蓄近百萬的她發現每個環節都很花錢，「無論拍照、拍MV，處處得花錢、跟人談錢，跟當歌手真的很不一樣，身為管理者在控制預算及成本管理這部份真的是學問」，並把今年目標訂為「業績衝刺年」，身兼公司唯一歌手的她打趣表示「想把自己『賣掉』」，笑說：「現階段就認真接商演案努力賣唱賺錢！開公司感覺像把整個人生賭下去，覺得蠻爽的。」