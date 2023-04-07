第4本《豐美之城：宜居新竹日日靚》，封面以主角秀娣的現代女性樣貌，呈現竹市的嶄新時代感。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市政府《亻厓个新竹》客家文化系列套書，第4本《豐美之城：宜居新竹日日靚》近日出版，全套套書製作完成，內容延續故事軸線，撰寫1930至1980年新竹城市發展與多元族群互動，帶出兩個家庭、兩代人物，從台灣日治中期到二戰後四十年，新竹的人文與地景變化。

新竹市總人口數約45萬人，其中客家族群人口約13.6萬人，約佔全市總人口比例30.4％，其中東區及香山區為「客家重點發展區」，屬都會型客家聚落。為鼓勵多元文化互動與母語學習，市府出版客家文化系列套書，盼讀者從認識新竹開始，了解在地文史演進，進而提升家鄉認同感。

《亻厓个新竹》內容以客語字及華語共同書寫，並加入客語辭彙註解與歷史大視窗補充說明，協助讀者理解客家語文、認識新竹重要據點的歷史沿革。全套套書將提供竹市國小、國中鄉土文化教學教材使用，除了校園巡演外，針對書中場景描繪，市府將研議結合導覽走讀，辦理特色小旅行，走訪書中景點，感受新竹城市演進、品味客家文化之美，讓客語文化走入民眾生活日常。

系列套書最終本《豐美之城：宜居新竹日日靚》，以生動有趣的插畫呈現各時期的生活樣貌，透過時空背景的描述，展現多元族群的兼容並蓄與共榮發展，內容亦帶入社會變遷與城市發展，讓青少年讀者認識這座豐美之城的發展脈絡。

市府文化局指出，《亻厓个新竹》客家文化系列套書以青少年為目標讀者，內容針對竹市沿革進行文獻爬梳，套書第一本《竹城少年》曾與「戲偶子劇團」合作，將故事內容改編為客語布袋戲「阿元牯回家」，完成20場次校園巡演，落實客家語言文化向下扎根。

套書第二本《九降風起》介紹新竹開墾歷程與族群關係，以描寫客家族群與閩南、平埔族及原住民之交流互動為主軸，刻畫出新竹城市之建設與開發，透過九降風的吹拂，在風中說著關於新竹的故事。

第三本《我城新象：摩登新竹跈風行》，以1895年至1930年為時代背景，講述故事主角客家籍阿風牯、閩南籍光仔及道卡斯族阿慧三人的友誼互動，以新竹為舞台，透過視角轉換，呈現摩登初起的新竹產生的新文化與新觀念，再現新竹族群與文化的多樣性。

文化局補充，歡迎對《亻厓个新竹》客家文化系列套書《竹城少年》、《九降風起》、《我城新象：摩登新竹跈風行》、《豐美之城：宜居新竹日日靚》有興趣的市民朋友們，至新竹市文化局圖書館各分館借閱。