謝盈萱《人選之人》當幕僚笑稱「選舉糟蹋人」。（Netflix提供）

黃健瑋在《人選之人》中飾演文宣部主任。（Netflix提供）

《人選之人》是台灣首部幕僚職人劇。（Netflix提供）

金鐘視后謝盈萱、黃健瑋、王淨、戴立忍領銜主演的Netflix台灣首部幕僚職人劇《人選之人 - 造浪者》今發布正式預吿，以輕快節奏揭開序場，並由飾演幕僚團隊的謝盈萱、黃健瑋攜手王淨等人，帶領「公平正義黨（公正黨）」一步步從選前運籌帷幄，試圖打出漂亮選戰。

預告中，謝盈萱飾演公正黨文宣部副主任兼發言人「翁文方」，在各大記者會拋頭露臉，還站上競選舞台高喊「凍蒜」炒熱氣氛，有感而發笑稱：「選舉真的滿糟蹋人的，每天在那邊笑啊，我是有很缺這一票是不是？」幽默帶出幕僚工作辛酸處。

首度踏入政治幕僚世界的謝盈萱分享，以前無法知道這麼細節，在這齣戲之後，才知道幕僚不是她以為的都坐在辦公室討論事情，這群幕僚是政治人物背後非常重要的靈魂，「幕僚要處理的事情超乎想像，隨時注意每天發生的新聞大小事件，準備好應對策略，又必須腦力激盪，想出選舉期間所有企劃、文案，甚至也要有組織活動能力，有些人還要可以充當主持人，包山包海，應對進退，人情世故，幾乎沒有休假跟個人時間」。

黃健瑋在劇中飾演公正黨文宣部主任「陳家競」，領導文宣部的幕僚們腦力激盪，劇中經典台詞「選舉就是靠一個氣勢，有氣勢就贏一半了」令人印象深刻，黃健瑋搞笑表示「現實中打掃家裡、做家事也要靠一股氣勢，不然都會偷懶。」也直言「幕僚」這個職業是他非常不熟悉的，因此田調花了一些力氣，也用了新的方式來處理田調的成果、塑造角色，雖然很有趣，卻也相對困難。

首次挑戰職人劇的王淨這次則在劇中飾演文宣部新進組員「張亞靜」，不僅在記者會親自扮成海龜挨打，還在雨中奔波發競選文宣品，一句「我是真的真的非常喜歡幕僚這個工作」足見角色對政治的熱情。

王淨分享，《人選之人》是她自己最期待的作品之一，「在拍攝的過程中有很真實地感受到小夥伴們之間的感情以及互動，相信在導演的帶領下，演員間的火花一定會很有效果」，這次作為幕後工作人員，她有感很多事情都要隨機應變，透過這次的演出也更了解到身為幕僚的辛苦之處，「他們每天都要處理不同的事件，每一個人都是不可或缺的螺絲」。

大慕影藝執行長兼《人選之人》製作人林昱伶分享，選舉是台灣一道很特殊的風景，起初是編劇簡莉穎向她提議了想寫這個題材，才讓她有機會在田調階段見到幾位在職或已退役的幕僚們，「他們為理想和現實戰鬥的職人身影，加深我想進一步了解這群年輕人的故事，在與編劇討論後，我們把故事定錨在基層文宣幕僚，並希望以快節奏、充滿機鋒的調性，來講述選戰背後這群造浪者的職場故事」。

《人選之人 - 造浪者》將於4月28日全球同步上線。