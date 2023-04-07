美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（前排中左）等一行人7日拜會立法院。（姚志平攝）

美國聯邦眾議院外委會主席麥考爾（Michael McCaul R-TX）一行8人拜會立法院，立法院長游錫堃表示，訪問團今天進入立法院議場，是台美斷交後，《台灣關係法》生效44年以來，第一個公開進入議場參訪的美國國會外委會訪問團，等於是為蒸蒸日上的台美關係做了最有力的見證，深具意義；麥考爾在游錫堃、AIT處長孫曉雅、立法院副祕書長高明秋等人帶領下，進入立法院。

麥考爾及訪團成員，也在立法院開記者會，接受媒體訪問，媒體詢問游錫堃，總統大選在即，是否擔心中國大陸的假訊息作戰以及網路攻擊？對此，游錫堃坦言，確實很擔心，中共對台灣打擊或滲透無所不用其極，平常就這樣，大選會變本加厲。

游錫堃指出，2020年總統大選，有通過《反滲透法》，但目前看起來還不夠，行政部門包含數位科技部、國安單位都採取非常多措施，也跟友邦國家互相聯合，想辦法抵抗這些假訊息，立法部門沒有那麼深入，但行政部門有在做。

外國媒體提問，若中共進攻，是否希望美軍協助抵禦？游錫堃指出，歡迎任何友邦國家一同抵抗對外擴張的威權政府，台灣是一個愛好和平、自由民主的國家，堅決反對戰爭，任何國家要侵犯另一個自由民主的國家，全世界的民主同盟國，應該聯合起來對抗，唯有這樣才能確保普世價值，也就是自由民主人權。

游錫堃強調，全球民主國家一定要深究中共政權本質，除共產主義跟極權本質，中共的政治思想就是天朝，除非臣服，否則不會放過你，即便投降也沒有用，維持台海和平一定要壯大自己，冀望對方的仁慈是不可能的，唯有備戰才能避戰，也需要全球自由民主國家來幫助台灣，讓對方不敢侵略。