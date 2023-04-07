本土新冠肺炎疫情趨緩，根據中央流行疫情指揮中心統計，過去1周每日平均新增85例併發症個案，比前1周的96例略降，死亡也從25例降至15例。定序結果則顯示，目前本土疫情的主流為BA.2.75，指揮中心研判，第3波本土疫情有持續下降趨勢，對於清明連假的影響，則需要觀察1周才能得知。

指揮中心發言人羅一鈞表示，3月31日～4月7日這8天，每日平均新增85例新冠肺炎併發症個案，較前7日的每日96例略降，另這8日每日平均新增15例死亡，比前1周的25例下降。死亡個案中，有82％具有慢性病史，71％沒打滿3劑疫苗、92％年齡為60歲以上。長照機構陽性率方面，已連續3周0.5％，機構定期篩檢措施預計實施至4月30日。

過去1周，指揮中心共完成74例變異株定序，其中本土25例、境外49例。本土個案中，以BA.2.75佔最多，達21例，XBB有3例（其中2例為XBB.1.5 ，至今累計5例）、BF.7有1例。羅一鈞表示，近4周的統計顯示，目前主流株仍是BA.2.75，佔67％，XBB佔14％，BQ.1佔10％。至於本周的統計，BA.2.75佔84％、XBB佔12％、BF.7佔4％。

針對當前疫情，羅一鈞表示，綜合各項指標評估，第3波本土Omicron疫情仍處於低點，且有持續下降趨勢。對於清明連假後的效應，則仍需要觀察1周。如疫情穩定，大眾運輸口罩令就會如期在17日解禁。