中廣董事長趙少康日前爆，傳聞國民黨主席朱立倫可能與鴻海創辦人郭台銘搭檔參選正副總統，國民黨立委傅崑萁想當立法院長，前高雄市長韓國瑜也在規劃之內，國民黨文傳會副主委林家興嚴正駁斥這樣的說法，強調相關內容從未聽聞。

林家興表示，朱立倫多次強調黨內一定要無私無我、團結一致，才有可能打贏明年這場攸關中華民國未來的選戰，現在最重要的是努力協調各方，促成團結。

立法院國民黨團書記長謝衣鳯指出，國民黨內人才濟濟，是一個多元的政黨，但是唯有對的人放在關鍵位置上，才能贏得過半台灣選民的支持，得到重新帶領台灣的位置，在我統候選人徵召人選尚未底定之前，其他相對位置皆純屬臆測，無助支持群眾的團結，也會使支持群眾更加混淆。

謝衣鳯認為，黨主席朱立倫首先宣布徵召的方式，代表他不會參與總統提名的徵召民調，而未來國民黨總統徵召民調決定方式，以及最後結果，關係非綠陣營如何團結合作可以贏得2024大選，這的確考驗黨中央與所有提名小組的智慧。